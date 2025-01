Dezastrul de la Romsilva! Câţi bani au încasat şefii din Direcţia Silvică Constanţa

A explodat „buboiul” la Romsilva. Bonusurile de mii, de zeci de mii sau chiar 100.000 de euro acordate în cadrul acestei regii care îşi desfăşoară de regulă activitatea departe de luminile reflectoarelor au ieşit la suprafaţă. Se anunţă măsuri drastice de reducere a cheltuielilor, tăieri, restrângeri, reorganizări. Să le vedem însă devenite şi realitate!„Dezastrul de la Romsilva este cauzat de managementul defectuos al Regiei Naţionale a Pădurilor şi ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori”, a tunat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.„Dacă vor rămâne 10 sau 15 direcţii silvice din 41, asta rămâne de văzut. Îmi propun ca decizia pe care o voi lua să vină în primul rând din partea regiei. Sunt direcţii silvice, mai bine de jumătate, care pierd bani în fiecare zi. Cu alte cuvinte, angajaţii, când vin la serviciu dimineaţa, încă din primul minut încep să facă pierderi pentru regie şi pentru statul român”, a continuat tirada oficialul de la Mediu.La Romsilva au tot curs bonusuri, iar cel mai consistent era cel acordat la pensionare, egal cu de minimum cinci ori salariul brut pe ultima lună de activitate. Valoarea unui astfel de bonus putea astfel ajunge la 5.000 de euro, câteva zeci de mii de euro, sau chiar 100.000 de euro, aşa cum a fost cazul unui director.Potrivit ministrului de resort, în anul 2024, au fost plătite ca prime şi sporuri aproximativ 178 de milioane de lei, cel puţin 10% din valoarea totală a cheltuielilor cu salarizarea în Romsilva, bugetate la 1,8 miliarde de lei. Nu-i rău!Se modifică legislaţiaMinistrul Mircea Fechet a anunţat însă că huzurul se va termina curând, iar totul se va face pornind de la modificarea legislaţiei.„Solicitarea mea a fost ca toate bonusurile să fie tăiate. Cred că nu există niciun motiv pentru care, în 2025, o persoană să primească în cont alţi bani decât cei ce i se cuvin ca urmare a salariului. Din acest motiv, suntem obligaţi să modificăm Legea privind statutul silvicultorilor, iar acest proces a demarat deja în interiorul ministerului. În paralel, am dispus conducerii executive să renegocieze contractul colectiv de muncă, lucru extrem de complicat, şi să elimine toate aceste bonusuri. În 2025, nu vreau să văd niciun ordin de plată în dreptul căruia să scrie bonus la pensionare sau bonus cu altă ocazie”, a declarat Fechet.Case, terenuri, apartamenteŞi la nivelul judeţului Constanţa există o structură a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva Bucureşti: Direcţia Silvică Constanţa, care are la rândul ei în subordine cinci subunităţi: patru ocoale silvice şi o pepinieră silvică. Ce venituri sunt în instituţie? Destul de bune, aşa cum rezultă şi din declaraţiile de avere aferente anului 2024.Astfel, directorul Direcţiei Silvice Constanţa, Valentin Neagu, are în proprietate două terenuri agricole, unul în suprafaţă de 18,33 hectare, la Viişoara, şi unul în suprafaţă de 8,66 hectare, la Deleni (cotă 3/4), o casă de locuit în Constanţa, în suprafaţă de 109 metri pătraţi (cotă 3/8), şi un autoturism Mazda, iar la capitolul conturi, depozite bancare sau fonduri de investiţii, regăsim 235.869 lei şi 13.052 euro. Deţine acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale în valoare de 319.614 lei, iar veniturile anuale au fost consistente: 141.286 lei din salarii, 4.305 lei din dividende, 7.066 lei din dobânzi şi 6.075 lei din activităţi agricole.Directorul economic Maria Lupaşcu deţine două apartamente în Constanţa, unul în suprafaţă de 89 mp, celălalt în suprafaţă de 53 mp, ambele cumpărate în anul 2022, dar şi un teren intravilan, în suprafaţă de 2.500 mp, la Hârşova (cotă 1/2). Are în conturi 61.924 lei (fonduri de investiţii), dar şi datorii în valoare de 144.618 lei (credit bancar scadent în anul 2032). Venitul anual din salarii a fost de 116.426 lei, la care se mai adăugă un premiu în valoare de 2.160 lei, câştigat la un concurs Kaufland.Depozite bancare şi fonduri de investiţiiO declaraţie de avere extrem de consistentă este cea a lui Florin Orac, şef pepinieră. Astfel, acesta a raportat patru terenuri intravilane în Constanţa, cu suprafeţe de 10 mp, 13 mp, 17,40 mp (cotă 1/2), respectiv 186 mp (cotă 1/2), un teren agricol în suprafaţă de 9,10 hectare, la Istria (cotă 1/2), un teren intravilan în Galaţi, în suprafaţă de 6.000 mp, un teren în Bucureşti, în suprafaţă de 25,72 mp, trei apartamente în Constanţa, cu suprafeţe de 52,06 mp, 44,28 mp, respectiv 72,09 mp (cotă 1/2), o casă de locuit în Constanţa, în suprafaţă de 178,92 mp (cotă 1/2), un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 61,35 mp, şi un alt imobil în Bucureşti, în suprafaţă de 11,37 mp.La capitolul depozite bancare şi fonduri de investiţii, şeful de pepinieră a declarat 264.202 lei, 33.909 euro şi 37.861 dolari şi a mai încasat încă 10.500 de dolari din vânzarea unui imobil în Constanţa.Veniturile anuale din salarii au fost de 101.879 lei, la care s-au mai adăugat 2.114 lei venituri din arendă, 7.479 lei, 880 euro şi 452 dolari din dobânzi bancare.137.133 lei a încasat anual, din venituri salariale, şi Bogdan Ion, şef ocol. Acesta deţine o casă de locuit la Murfatlar, în suprafaţă de 293 mp, un teren intravilan, în suprafaţă de 867 mp, tot în Murfatlar şi un autoturism Suzuki. De asemenea, în conturi are în total 682.414 lei (depozite bancare, fonduri de investiţii).Un alt şef de ocol, Alexandru Ciulei, a declarat venituri salariale anuale de 97.969 lei, în timp ce Iliana Gornea, contabil şef, a încasat 77.851 lei salariu anual.