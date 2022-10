Dunărea va fi o cale de navigație mai sigură! România și Bulgaria vor gestiona în comun situațiile de urgență

Potențialul de transport al Dunării este folosit în proporție de numai 1,8%, susținea conducerea Ministerului Transporturilor în anul 2013. Lucrurile nu stau mai bine nici astăzi, în ciuda faptului că Uniunea Europeană a lansat, între timp, Strategia Dunării și a alocat importante resurse financiare.De ce este Dunărea atât de puțin utilizată? Cauzele sunt numeroase: neasigurarea adâncimii minime de navigație de 2,5 metri pe întreg parcursul anului, lipsa facilităților de operare din numeroase porturi fluviale, conexiunile proaste ale unor porturi cu rețelele rutiere și feroviare, parcul de nave îmbătrânit și neadecvat pentru navigația în condițiile adâncimilor scăzute, numărul mult prea mic de unități navale specializate în transportul containerelor, insuficiența mijloacelor pentru deblocarea Dunării de ghețuri etc.Uniunea Europeană visează să transforme Dunărea în principala șosea a bătrânului continent și, din acest motiv, în ultimul deceniu, a finanțat mai multe proiecte destinate creșterii traficului fluvial de mărfuri și călători. Comunitatea europeană are argumente solide pentru a susține Strategia Dunării. Transportul pe apă prezintă o serie de avantaje: este mai ieftin, mai ecologic și mult mai sigur.Chiar dacă astăzi numărul accidentelor și incidentelor navale pe Dunăre este foarte mic, țările riverane trebuie să fie pregătite pentru viitor, când traficul fluvial de mărfuri și pasageri se va intensifica, iar riscul unor evenimente navale va crește. Iată, pentru a gestiona aceste riscuri în sectoarele comune ale Dunării, România și Bulgaria au inițiat și dus la capăt proiectul „Siguranța transportului naval pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului în cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere”.Miercuri, 12 octombrie 2022, în sala de conferințe „Ovidius” a hotelului „Ramada”, a fost marcată, printr-o conferință de presă, finalizarea acestui proiect de cooperare regională transfrontalieră dintre Autoritatea Navală Română și Agenția de Administrare Maritimă din Bulgaria.În deschiderea evenimentului, comandantul de cursă lungă Cosmin Laurențiu Dumitrache, directorul general al Autorității Navale Române, a declarat: „Proiectul a început în 2019 și s-a prelungit din cauza pandemiei. ANR susține cooperarea regională și credem că, acționând împreună, reușim să dezvoltăm inițiative interesante pentru comunitate, care vor contribui la creșterea securității și, implicit, la îmbunătățirea serviciilor, a vieții și a mediului. Autoritatea Navală și-a câștigat reputația prin a fi o instituție responsabilă și de încredere, care își respectă obiectivele. Este un bun partener de cooperare, atât la nivel local, cât și regional, european și internațional. Parteneriatul cu colegii noștri bulgari continuă seria inițiativelor dezvoltate de-a lungul timpului, ca protectori ai siguranței navigației pe fluviul Dunărea. Așa cum rezultatele celor patru ani de derulare a acestui proiect o demonstrează, putem spune cu convingere că a fost un parteneriat cu rezultate pozitive, pe care dorim să le menținem și să le perpetuăm. Sunt convins că împreună cu partenerii noștri, prin eforturi comune și susținute, am reușit să sprijinim transportul fluvial mai sigur, un mediu mai sigur, o Dunăre mai sigură, o regiune mai sigură, o Europă mai sigură și, de ce nu, o viață mult mai sigură pentru membrii comunității dunărene. Deși este un final de proiect, vreau să mă gândesc la el ca la un nou început, așa cum și colegii noștri bulgari și-au arătat inițiativa de a continua proiecte în viitorul apropiat.”Misiunea de a prezenta pe larg proiectul i-a revenit comandatului de cursă lungă Laurențiu Zanfir – directorul direcției de siguranță a navigației din cadrul ANR. „Partenerii programului sunt ANR și Administrația Maritimă din Bulgaria – a spus acesta. Bugetul alocat a fost de 5,64 milioane de euro, Uniunea Europeană având contribuția majoritară la asigurarea finanțării. Proiectul a început pe 15 septembrie 2018 și se încheie pe 14 octombrie 2022, având un an de extindere din cauza pandemiei. Obiectivul general este creșterea siguranței navigației pe Dunăre, în sectorul comun. Scopul său este buna coordonare a acțiunilor între căpităniile porturilor românești Giurgiu și Bechet și căpităniile din porturile bulgărești. Pe viitor, toate situațiile de urgență ce vor apărea vor fi gestionate și coordonate în comun de partenerii români și bulgari, în scopul de a reduce efectele nedorite, pierderile de vieți omenești și cazurile de poluare a apelor Dunării.”În cadrul proiectului:- au fost înființate centre de răspuns la Ruse, Lom și Constanța, dotate cu echipamentul IT necesar;- a fost dezvoltat un sistem informatic pentru siguranța transportului pe Dunăre, cele două țări având specificații tehnice comune. Este un sistem unic în regiune și extrem de util în gestionarea situațiilor de urgență;- Administrația Maritimă din Bulgaria a fost dotată cu două barje multifuncționale pentru activități de salvare, în mod special pentru depoluări.- ANR pune la dispoziție două ambarcațiuni multifuncționale de mare viteză, care vor fi folosite la intervențiile în situații de urgență. Au la bord echipament de stins incendiu, de depoluare și medical. În prezent, ele sunt plasate în porturile Giurgiu și Bechet;- a fost elaborat un plan comun de acțiuni, în care sunt specificate situațiile de urgență și procedurile de intervenție.Finalizarea acestui proiect prefațează un eveniment major din viața Autorității Navale Române: în luna octombrie se împlinesc 20 de ani de existență a instituției, sub această denumire. Momentul aniversar va fi celebrat pe data de 14 octombrie 2022, la sediul Autorității Navale Române, într-un cadru festiv. Cu acest prilej va fi dezvelită o placă onorifică pe care sunt înscrise numele celor ce au condus destinul Autorității Navale Române în decursul celor 20 de ani. În cadrul expoziției organizate cu acest prilej, vizitatorii vor putea vedea documente istorice, de pe vremea primelor căpitănii de port din perioada lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române Unite.