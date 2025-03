După scandalul şpăgilor, contractele merg înainte în Portul Constanţa. Cine încasează milioanele de lei

„Deranj” în Portul Constanţa, unde procurorii anti-corupţie au descins în forţă într-un dosar al şpăgii. Până se vor găsi vinovaţii - dacă vor fi găsiţi -, până când justiţia va da un verdict definitiv, va mai curge multă apă pe Dunăre, iar în tot acest timp, contractele de milioane şi milioane de lei merg mai departe. Cine are acces la „caşcaval”?De mai bine de trei decenii, în Portul Constanţa, principala poartă de intrare/ieşire a mărfurilor din ţară, se fac şi se învârt în linişte bani mulţi. Iar odată cu războiul din Ucraina, când marile puteri ale Europei şi ale lumii şi-au sporit interesele în zona Mării Negre, investiţiile au venit una după alta în acest colţ al României.Portul Constanţa şi împrejurimile sale beneficiază de o infuzie de capital fără precedent. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat încă de anul trecut investiţii de peste 1,5 miliarde de euro, bani sunt şi sunt mulţi, iar ochii oamenilor de afaceri deja sclipesc. Să se semneze contractele, să se facă lucrări, să se alimenteze conturile!Energie electrică şi căi ferateUn contract bun, în valoare de 1.086.060 lei, fără TVA, şi-a adjudecat, la licitaţia publică organizată de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, de către firma Venturo Investment SRL, care va furniza servicii de supervizare în proiectul „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa”.Compania Venturo Investment are un istoric aparte. Conform listafirme.ro, a fost înfiinţată în 2004, iar până în 2016, a avut cifre de afaceri modeste, de câteva zeci de mii de lei. Brusc, în 2016, a „sărit” la peste 500.000 de lei, pentru a ajunge, în 2023, ultimul an raportat, la o cifră de afaceri de 23.329.863 lei, un profit net de 6.868.450 lei şi un număr mediu de 55 de salariaţi.La rândul lor, firmele Euro Construct şi D.O. Style 99 vor împărţi 1.896.910,87 lei, fără TVA, după ce oferta lor pentru prestarea de servicii de întreţinere linii căi ferate, aparate de cale şi saboţi de deraiere în Portul Constanţa a fost declarată câştigătoare. Entitatea contractantă este tot Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.Cu sediul în Constanţa, firma Euro Construct a avut o cifră consistentă de afaceri în 2023 - 25.152.475 lei, dar un profit net de numai 374.748 lei, pentru care a folosit un număr mediu de 269 de angajaţi. Partenera din proiect, D.O. Style 99, este tot din Constanţa, iar situaţia din contabilitate arată un randament mai bun: profit net de 1.073.906 lei la o cifră de afaceri de 4.013.733 lei, obţinut cu un număr mediu de numai 17 salariaţi.Cinci firme într-o asociere de succes„Gras curcanul” şi în cazul unei licitaţii organizate de Primăria Municipiului Constanţa, pentru execuţia lucrărilor din cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceului Tehnologic «Dimitrie Leonida» Constanţa, (corp liceu)”. Câştigătoare a fost desemnată oferta asocierii RCI Project SRL - CSP Proiect Line - Maco Construct - Titan Art Serv - Con Ted Company SRL, firme care vor împărţi nu mai puţin de 15.871.448,91 lei, fără TVA.RCI Project SRL şi-a depus bilanţul contabil 2024, iar acesta nu arată deloc rău: 7.309.764 lei cifră de afaceri, 586.008 lei profit net şi şase angajaţi (număr mediu). Pe 2023, CSP Proiect Line a raportat o cifră de afaceri de 7.852.041 lei, un profit net de 3.531.754 lei şi un număr mediu de 27 de angajaţi, cel mai mare din istoria de 14 ani a firmei, în timp ce Maco Construct apare drept o prezenţă consistentă în asociere: 50.043.029 lei cifră de afaceri, 6.209.350 lei profit net şi un număr mediu de 79 de salariaţi.Titan Art Serv are tot indicatori pozitivi - 13.790.559 lei cifră de afaceri, 1.199.191 lei profit net şi un număr mediu de 14 angajaţi, iar Con Ted Company SRL a raportat o cifră de afaceri de 10.347.225 lei, un profit net de 1.882.598 lei şi un număr mediu de 35 de angajaţi.