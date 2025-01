Efectele catastrofale ale Ordonanţei ''Trenuleţ'' vor fi acoperite tot de mediul privat

Ordonanţa "Trenuleţ" vine cu taxe suplimentare şi eliminarea unor facilităţi fiscale, iar efectele catastrofale ale acestor măsuri vor trebui acoperite tot de mediul privat, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta).Potrivit sursei citate, "Guvernul Ciolacu 2 îşi începe mandatul cu o mare minciună", în condiţiile în care eliminarea facilităţilor fiscale acordate angajaţilor a fost făcută fără consultarea prealabilă cu partenerii sociali"."A trecut mai puţin de o lună de când premierul Marcel Ciolacu susţinea că anul 2025 nu va veni cu taxe şi impozite mai mari. Spunea că se tatuează pe mână dacă va creşte TVA-ul şi cota unică. Dispariţia cotelor diferenţiate de TVA va fi următoarea măsură pe care o va lua Executivul, iar cota unică, deşi este menţinută, a fost completată cu taxa specială pe stâlp şi majorarea impozitului pe dividende. Ordonanţa trenuleţ vine cu taxe suplimentare şi eliminarea unor facilităţi fiscale acordate angajaţilor din IT, construcţii, agricultură şi industria alimentară, inclusiv excepţia de la contribuţiile virate în Pilonul II de pensii private obligatorii. Astfel, aproape 1 milion de salariaţi revin cu contribuţiile lunare la Pilonul II, angajatorii lor urmând să le reţină şi să vireze integral cota de CAS de 25%, din care 4,75% merg în conturile personale din Pilonul II ale salariaţilor. Atragem atenţia că in domeniul agriculturii şi industriei alimentare, eliminarea facilităţilor fiscale va însemna pierderi salariale consistente pentru angajaţi. Efectul negativ rezultat va fi că aceşti angajaţi vor migra spre alte sectoare de activitate mai bine plătite sau, pentru a-i menţine, angajatorii vor trebui să le compenseze această pierdere", atenţionează sindicaliştii din industria alimentară.În opinia acestora, compensarea salarială se va regăsi rapid în preţul produselor de la raft, care va fi suportat în final, tot de către consumatori, majoritatea lor cu venituri mici, sub nivelul minim decent.De asemenea, scumpirea substanţială a produselor alimentare româneşti le va face mult mai greu vandabile, comparativ cu produsele similare din import, care vor avea la raft preţuri mai mici, în timp ce măsura eliminării facilităţilor fiscale pentru industria alimentară se va dovedi în scurt timp că acţionează ca un bumerang împotriva acestei industrii.Eliminarea facilităţilor fiscale va conduce la falimentul unor societăţiÎn plus, eliminarea facilităţilor fiscale va conduce la falimentul unor societăţi care nu vor rezista impactului şi, implicit, la creşterea numărului de şomeri, cu cheltuieli suplimentare de la buget."Prin eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajaţii din industria alimentară şi agricultură, Guvernul Ciolacu 2 încalcă legislaţia adoptată în 2022 care prevedea că, în intervalul 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2028, angajaţii din aceste sectoare beneficiază de scutirea impozitului pe venit, reducerea cotei de contribuţii de asigurări sociale (CAS), exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi o cotă redusă de contribuţie asiguratorie de muncă (CAM). Eliminarea facilităţilor fiscale acordate angajaţilor a fost făcută de Guvernul Ciolacu 2 fără consultarea prealabilă cu partenerii sociali. În total dispreţ faţă de aceştia, guvernanţii au luat această măsură "noaptea ca hoţii", făcându-le angajaţilor şi angajatorilor din acest domeniu un cadou otrăvit în prag de An Nou. Luarea deciziilor economice majore trebuie să fie discutate şi negociate cu părţile implicate, astfel încât să se asigure un echilibru între necesităţile bugetare ale statului şi protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi ale agenţilor economici", subliniază reprezentanţii Sindalimenta, prin intermediul unui comunicat de presă.În acest context, organizaţia sindicală atrage atenţia asupra faptului că aceste măsuri vor crea mari tensiuni sociale şi economice care vor conduce la acţiuni de protest legale împotriva Guvernului, calendarul lor urmând a fi stabilit în cadrul Biroului Executiv al Federaţiei Sindalimenta.