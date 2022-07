„Ever Alot” - cel mai mare portcontainer din lume

„Ever Alot”, cea mai mare navă portcontainer din lume și prima care a atins nivelul de 24.004 TEU, a fost înmatriculată sub pavilion Panama.Flota panameză cuprinde 18 dintre cele mai mari 20 de portcontainere din lume.„Ever Alot” are dimensiuni impresionante, fiind cât trei terenuri și jumătate de fotbal. Are 400 de metri lungime, 61,5 metri lățime și un pescaj de 17 metri. Vasul dispune de un sistem de tratare a gazelor pentru respectarea limitelor de emisie în atmosferă și de un echipament de economisire a energiei. Portcontainerul a fost lansat în exploatare la sfârșitul lunii iunie 2022.În Registrul Maritim Panama sunt înmatriculate, în prezent, 8.500 de nave, pe care muncesc 350.000 de navigatori.