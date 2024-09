Firme producătoare din toată România se întrec în oferte speciale la ediţia de toamnă a târgului TINIMTEX

Modele unicat la standuriSute, poate chiar mii de constănţeni şi turişti aflaţi în ultimele zile de vacanţă pe litoral s-au perindat, încă de la orele dimineţii, pe la Pavilionul Expoziţional. Vremea rea n-a fost tocmai un duşman al evenimentului, asta pentru că în special turiştii cărora ploaia torenţială le-a stricat planurile de plajă s-au îndreptat către „locul faptei”, pentru o sesiune de shopping.„N-am mai putut respecta programul pe care ni l-am dorit, vremea rea ne-a gonit de pe plajă, însă nu-i un lucru tocmai rău, am venit la cumpărături. Eu mă bucur foarte mult, soţul meu mai puţin! Am provocat ceva pagubă în buget: două rochiţe, un sacou şi o pereche de pantofi pentru birou, total 700 de lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Roxana Petrescu, o turistă din Bucureşti pe care am întâlnit-o la Pavilion, de unde ieşea cu două sacoşe doldora de cumpărături.