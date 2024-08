Imobiliare, industria vinurilor, politică monetară. INFO economic

l România a înregistrat în primul semestru din 2024 o creştere a volumului tranzacţiilor imobiliare de 131%, până la 418 milioane de euro, cel mai mare avans din Europa Centrală şi de Est, evoluţie care a plasat-o pe poziţia a treia în regiune, după Polonia şi Cehia, devansând Ungaria şi Slovacia, arată datele companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Tranzacţiile cu proprietăţi de retail şi cele cu proiecte industriale au fost motorul pieţei locale, reprezentând 90% din volumul total, în timp ce birourile au avut o pondere de doar 4%.l România a importat vin în valoare de 268,4 milioane de euro şi a exportat în valoare de 72,5 milioane de euro, de 3,7 ori mai puţin, potrivit unei analize realizate de Wines of România, platformă dedicată promovării vinului românesc, pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică. Cifrele finale pentru 2023 indică o creştere uşoară atât a importurilor, cât şi a exporturilor de vin din România. În volume, importul a ajuns la 123.000 de tone, iar exportul la 34.400 de tone.l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis o nouă reducere a ratei dobânzii de politică monetară, la nivelul de 6,5% pe an, începând cu data de 8 august 2024, de la 6,75% pe an anterior. Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an, de la 7,75% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.