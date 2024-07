Inflaţie, înmatriculări auto, energie. INFO economic

l Aproape trei sferturi dintre români (74%) percep inflaţia ca principalul motiv pentru care vor cheltui mai mult în următoarea jumătate de an, reiese dintr-un sondaj publicat de PwC. Rezultatele cercetării PwC Voice of Consumer 2024 arată că şapte din zece consumatori estimează că, în următoarele şase luni, vor cheltui mai mult pentru alimente, îmbrăcăminte, produse de bricolaj şi călătorii. În context, raportul calitate-preţ mai bun şi ofertele promoţionale sunt caracteristicile cele mai apreciate de consumatorii români atunci când aleg un produs, dar şi de cei de la nivel global.l Înmatriculările de autoturisme noi, în România, au crescut cu 12,03%, în primele şase luni din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2023, până la 82.505 de unităţi, potrivit datelor Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări, citate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România. În clasamentul pe mărci de autoturisme noi, valabil pentru primul semestru al anului, pe prima poziţie se află Dacia, cu 26.018 de unităţi, urmată de Toyota (7.088), Renault (5.811), Skoda (5.779), Hyundai (4.852), Volkswagen (4.677), Ford (3.630), Suzuki (2.878), Mercedes (2.695) şi BMW (2.505).l Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, săptămâna trecută, o creştere medie de 19% a tarifelor reglementate de distribuţie a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distribuţie, care reprezintă aproximativ 10 lei/MWh distribuit. Majorarea se aplică începând de luni, 1 iulie.