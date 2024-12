Investitorii sau populaţia? Cine câştigă cel mai mult în urma aderării României la spaţiul Schengen

România a primit „unda verde” pentru aderarea la spaţiul Schengen. Mult aşteptata decizie intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2025 şi va aduce o serie de beneficii în special transportatorilor. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va simţi şi în buzunarele românilor, care, cel puţin teoretic, ar trebui să plătească mai puţin pentru produsele aduse de la mii de kilometri depărtare.Finalizarea aderării României la spaţiul Schengen generează o reducere semnificativă a timpilor de aşteptare la frontieră şi, respectiv, a costurilor logistice şi de transport. La pachet vine şi stimularea turismului şi a serviciilor conexe, astfel încât ţara noastră ar trebui să devină mult mai atractivă pentru investitori.„Această decizie, susţinută şi de mediul afaceri european prin Declaraţia de la Varşovia a Preşedinţilor BusinessEurope, reflectă atât spiritul unităţii, cât şi ceea ce sperăm să fie un nou impuls al UE către creşterea şi consolidarea competitivităţii, în beneficiul companiilor şi cetăţenilor săi.În termeni practici, finalizarea aderării României la spaţiul Schengen înseamnă reducerea semnificativă a timpilor de aşteptare la frontieră şi respectiv a costurilor logistice şi de transport, stimularea turismului şi a serviciilor conexe şi, nu în ultimul rând, fluidizarea lanţurilor de aprovizionare regionale la Marea Neagră.Toate aceste elemente de cost şi de uşurinţă a desfăşurării afacerilor ne vor face şi mai atractivi pentru investitori şi ne vor consolida, totodată, poziţia strategică”, a declarat directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Radu Burnete.Confederaţia Patronală Concordia reprezintă peste 3.000 de companii cu capital românesc şi străin din 17 industrii esenţiale care produc mai mult de un sfert din PIB-ul României şi angajează peste 350.000 de salariaţi.Pierderi uriaşe în trecutLa rândul său, Augustin Hagiu, consultant în transporturi, fost preşedinte al Federaţiei Operatorilor Români de Transport, este de părere că sunt cel puţin două beneficii foarte importante pentru România.„În primul rând, este vorba despre componenta economică, legată de transporturi şi turism. Apoi, discutăm despre componenta ce ţine de potenţialele investiţii ce se pot face în România, coroborat cu, sperăm noi, continuarea lucrărilor de infrastructură care au luat avânt în ultimele 24 de luni. Este o veste bună pentru transportatori, pentru că, probabil, din luna iunie, acele cozi din graniţele comune cu Bulgaria şi cu Ungaria vor dispărea. Este o veste bună pentru turişti, pentru transportul de pasageri, nu doar pentru transportul de marfă, fie el regulat, fie ocazional, turistic. E o veste bună pentru românii care vin acasă să-şi vadă familiile sau să petreacă vacanţe, sărbători sau pentru cei care pleacă înspre Europa sau înspre Bulgaria, înspre Grecia în vacanţă sau la rude”, a explicat Hagiu.Acesta a estimat că România a pierdut zilnic, prin faptul că nu era în Schengen, 100 de euro/camion.„Eu am spus că am pierdut şi pierdem în continuare până la momentul în care nu vom mai sta în frontieră, la controale sau în coloane, 100 de euro per camion per zi. Acum, depinde foarte mult iarnă-vară. Mă refer la influenţa pe costul operaţional, influenţa directă, pentru că există şi indirectele, care sunt foarte greu de calculat şi de estimat. Acolo discutăm de întârzieri pe lanţul de livrare către client sau la încărcare către furnizor, penalităţi ce pot curge, sunt alte chestiuni, indirecte, greu de calculat. De multe ori, la o cursă, indirectele pot depăşi directele, pentru că, dacă întârzii, conform contractului, la descărcare eşti penalizat, iar penalităţile pot anula chiar şi valoarea integrală a cursei”, a adăugat acesta.Mai sunt câţiva paşi tehnici de făcutReamintim că miniştrii de interne din ţările UE, reuniţi în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, au decis să ridice controalele asupra persoanelor la frontierele terestre interne cu şi între Bulgaria şi România începând cu 1 ianuarie 2025, a anunţat Consiliul Uniunii Europene.Cel mai probabil, punctele de trecere ale frontierei vor fi cu adevărat libere de controale în cel puţin şase luni, pentru că sunt anumiţi paşi tehnici care trebuie îndepliniţi.