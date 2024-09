La 50 de ani de la inaugurare Transfăgărășanul va fi modernizat ca să fie accesibil și iarna

Transfăgărășanul ar putea fi modernizat astfel încât să fie închis o perioadă de timp mult mai mică în timpul iernii. Cel puțin aceasta este intenția companiei naționale de drumuri.







Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat viitorul proiect pe pagina de Facebook a CNAIR, printr-un mesaj semnat de directorul general Cristian Pistol.







Potrivit acestuia, proiectul de modernizare va deveni astfel un motor important pentru dezvoltarea turismului în zonă. Lucrările de siguranţă rutieră, amenajarea unor parcări şi construcţia unor zone de tip "viewpoint" vor spori atractivitatea şi confortul oferite de Transfăgărăşan.







„Sărbătorim astăzi (vineri, n.r.) 50 de ani de la inaugurarea oficială a drumului naţional Transfăgărăşan în data de 20 septembrie 1974! Transfăgărăşanul (DN7C) este unul dintre obiectivele strategice ale României, realizat 100% cu proiectanţi şi constructori români! În acest context trebuie să subliniem contribuţia inginerului român Chireac Avădanei la stabilirea traseului Transfăgărăşanului şi care a condus inclusiv echipa de proiectare a Canalului Dunăre-Marea Neagră, un alt obiectiv strategic al României. Altitudinea la care este construit Transfăgărăşanul (2.042 metri) plasează acest drum naţional pe locul al doilea în clasamentul şoselelor alpine din România, după Transalpina (DN67C), care urcă până la altitudinea de 2.145 metri", a scris Pistol.







Renumit pentru peisajele uimitoare şi priveliştea spectaculoasă din zilele senine, Transfăgărăşanul este un important punct turistic de pe harta României şi atrage anual mii de turişti români şi străini.







„În momentul de faţă avem în vedere modernizarea Transfăgărăşanului, ceea ce va face posibilă circulaţia pentru o perioadă mai lungă de timp anual, pe acest drum. Proiectul de modernizare va deveni astfel un motor important pentru dezvoltarea turismului în zonă. Lucrările de siguranţă rutieră, amenajarea unor parcări şi construcţia unor zone de tip 'viewpoint' vor spori atractivitatea şi confortul oferite de Transfăgărăşan", a transmis şeful CNAIR.







În opinia acestuia, Transfăgărăşanul este una dintre dovezile incontestabile ale performanţelor ingineriei româneşti.







„Dorim să continuăm aceste performanţe, iar în ultimii ani, am dovedit capacitatea României de a construi infrastructură modernă, chiar şi în situaţii dificile. Am depăşit borna de 1.000 de km de drumuri de mare viteză în România (autostradă şi drum expres), iar în continuare avem în lucru alţi aproape 800 de km. Contractele pentru construcţia altor peste 1.000 de km sunt lansate în licitaţie. Este cea mai benefică perioadă pentru infrastructura rutieră românească, iar numărul investiţiilor realizate sau lansate în această perioadă este fără precedent. O infrastructură rutieră dezvoltată are un rol determinant în dezvoltarea economiei şi poziţionarea României în topul statelor europene puternice", a adăugat el.