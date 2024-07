Mari companii din domeniul portuar îşi dau întâlnire la „Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024”

Începând de marţi, 2 iulie, şi până joi, 4 iulie, hotelul „Del Mar” din staţiunea Mamaia este gazda „Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024”, eveniment important organizat de Portul Constanţa, în parteneriat cu colaboratorii tradiţionali TITR - Trans-Caspian International Transport Route şi TIC4.0.„«Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024» are ca scop creşterea comerţului şi investiţiilor internaţionale de-a lungul coridorului comercial Marea Neagră şi Marea Caspică, reunind peste 300 de oficiali guvernamentali influenţi, lideri din industrie, academicieni şi factori de decizie în achiziţii din întreaga lume”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa.Programul conferinţei va include 30 de speakeri care vor aborda probleme şi provocări esenţiale în comerţul şi investiţiile globale şi regionale. Participanţii vor avea ocazia exclusivă de a interacţiona cu expeditori de top, proprietari de mărfuri, importatori/exportatori, linii de transport maritim, expeditori de mărfuri, companii de logistică, porturi, companii de operare a terminalelor, operatori feroviari şi furnizori de echipamente şi servicii portuare din ţările de-a lungul coridorului Marea Neagră şi Marea Caspică.În plus, evenimentul va prezenta 35 de expozanţi şi branduri, oferind numeroase oportunităţi de networking cu factori de decizie într-un mediu propice întâlnirilor.