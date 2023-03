Mirajul banilor nemunciţi! Constanţa, sufocată de "toxinele" sălilor de jocuri de noroc

De la jocurile piramidale de tristă amintire, emblematice pentru societăţile sărace şi imature, care au făcut furori/ravagii în anii ’90 şi până la jocurile de noroc din ziua de astăzi a fost doar un pas. „Caracatiţa” şi-a întins tentaculele, iar sălile de păcănele sau pariuri sportive au depăşit cu mult numărul unităţilor de educaţie, de producţie, comerciale şi - dacă vă vine să credeţi! - chiar şi pe cele din industria farmaceutică.





Faceţi o scurtă plimbare, pe oricare dintre arterele Constanţei, mai mică sau mai mare. Oriunde întoarceţi capul, în aria vizuală, este aproape imposibil să nu detectaţi o sală de jocuri. În buricul oraşului, lângă Colegiul „Mircea” sau Liceul „Ovidius”, pe Tomis, Mamaia, Lăpuşneanu sau Soveja, lângă spitalul judeţean, lângă prefectură sau muzee, în cartiere, în zonele de case sau de blocuri, constănţenii sunt aşteptaţi şi-ndemnaţi să-şi încerce norocul. De fapt, să îşi piardă banii, pentru că sistemul nu pierde niciodată…



O capcană extrem de periculoasă





„S-a ajuns mult prea departe cu această problemă şi nu greşesc când o numesc deja problemă. Este un flagel care a cuprins România, în alte state din Occident activitatea fiind demult reglementată. În calitate de dascăl, am atras ori de câte ori am avut ocazia - şi o fac şi acum - cu privire la răul pe care îl fac aceste jocuri de noroc asupra tinerei generaţii. Am elevi care vin la şcoală cu bilete de pariuri în buzunar, stau toată ziua cu ochii în telefoane, pe rezultate, nu sunt atenţi la oră, nici în pauze nu mai socializează cu colegii, iar atunci când o fac, vorbesc numai despre cote sau despre cine i-a «scos». Dincolo de pierderile de natură financiară, este vorba de minusurile pe care le acumulează în plan educaţional, afectiv, emoţional. Aceşti copii trebuie să fie protejaţi, ei nici nu realizează în ce capcană au căzut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela E., profesor în cadrul unei şcoli gimnaziale din cartierul Km 4-5.





La fel de tranşant a fost şi Ion B., fost lucrător pe strung, în uzină, în opinia căruia aceste jocuri de noroc aduc numai rele.



„Tineretul s-a învăţat comod, nu se mai munceşte pe fabrică, ci se stă la cafele şi tutun, la sala de jocuri de noroc, doar-doar or câştiga ceva. Multe familii s-au destrămat, multe vieţi au fost distruse de acest viciu, s-au pierdut case, maşini, bani mulţi. Mă întreb: oare când vor pune piciorul în prag autorităţile române? Chiar asta ne defineşte ca naţiune, jocul de noroc?”, este de părere interlocutorul nostru. Şi nu este departe de adevăr…







Fotbaliştii sau actorii nu mai pot face astfel de reclame





Situaţia s-ar putea reglementa în perioada următoare, asta după ce Senatul a adoptat un proiect ce vizează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive.





Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor la tv între orele 23.00 şi 6.00, iar reclamele outdoor să nu depăşească 30 de metri pătraţi. Se permit însă, în intervalul orar 6.00 - 23.00, „inserturile grafice ale mărcii, siglei sau altui simbol prin care se poate identifica titularul mărcii”, însoţite de mesajul „Fii responsabil” şi de interdicţia participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.





Pentru a lovi la capitolul notorietate, a fost admis un amendament care stipulează „interzicerea oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sportive”.





Astfel, foşti mari fotbalişti, actori, formatori de opinie nu îşi vor mai putea asocia imaginea cu firmele din industria jocurilor de noroc.





„Tinerii noştri sunt afectaţi de genul acesta de divertisment. Toxic! A crescut piaţa de jocuri ilegale între 23 şi 60%, ca atare, dacă vrem să fim oameni serioşi şi să facem ceva corect şi coerent, adoptăm această lege.



Eu cred că tinerii, graţie aceastei reglementări, vor fi protejaţi. Verificaţi site-urile de specialitate din alte ţări europene şi o să vedeţi maniera serioasă în care colegii din comisiile de raport au elaborat această lege. Lucrurile trebuie puse pe făgaşul normal, pentru că jocurile de noroc sunt o problemă”, a declarat preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.







Puncte de vedere radicale





Există însă voci şi mai tranşante, care spun că publicitatea stradală nu ar trebui să mai conţină reclame la jocurile de noroc, păcănelele ar trebui să dispară din apropierea şcolilor, iar publicitatea la pariuri sportive să fie total interzisă atât la tv, cât şi în mediul online.





Proiectul de act normativ pentru completarea art. 29 din Legea 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii 148/2000 privind publicitatea va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.





Mirajul banilor nemunciţi, al câştigurilor căzute din Ceruri a existat de când lumea şi pământul. A îmbrăcat mai multe forme, s-a perfecţionat în timp, a căpătat noi dimensiuni, însă fondul în sine a rămas acelaşi: să vină banii (cât de mulţi se poate) fără niciun efort.