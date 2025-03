Muncă multă, bani puţini! Cât de profitabilă mai este afacerea „Mielul de la Paşte”

Luna martie este una foarte încărcată pentru crescătorii de oi constănţeni. Paştele se apropie cu paşi repezi, iar aceste sfinte sărbători creştine reprezintă, teoretic, o bună oportunitate pentru cei cu afaceri în domeniu de a-şi mai rotunji veniturile. Cât profit va fi, rămâne de văzut, dar, cu siguranţă, carne de miel din producţie autohtonă va fi suficientă pe piaţă.Creştinii ortodocşi se pregătesc de una dintre cele mai mari sărbători religioase, Paştele, care anul acesta pică în data de 20 aprilie. Aşadar, au rămas doar şase săptămâni până la sacrificiul mieilor, aşa cum cere tradiţia, iar fermierii constănţeni au mult de lucru şi sunt foarte atenţi în această perioadă. Şi asta pentru că animalele trebuie bine îngrijite, în paralel cu preocupările pentru găsirea pieţelor de desfacere.Este profitabil acest tip de afacere? Părerile sunt împărţite, unii crescători de oi au mers mai departe, alţii au renunţat. Fiecare îşi argumentează alegerea.Cheltuieli de producţie tot mai mari„Avem mult de muncă în această primăvară, de muncă nu ne-am plâns niciodată. Dincolo de fătări şi de muls oile, trebuie să facem socoteli şi în ceea ce priveşte valorificarea cărnii de miel, în aprilie, de Paşte. Ca în fiecare an, sunt multe voci care spun că vindem scump, dar oamenii nu se gândesc la cheltuielile pe care le avem.Totul s-a scumpit! Nutreţuri, energie electrică, apă, motorină, toate au preţuri mai mari. Nu mai vorbesc despre banii pe care îi dăm ciobanilor. Din calculele pe care le-am făcut, pentru a acoperi cheltuielile şi pentru a rămâne şi un profit, cât de mic, pentru reinvestiţie, preţul pe kilogramul în viu ar trebui să fie undeva în jur de 25 de lei, iar în carcasă, minimum 40 de lei.Noi îi vindem în pieţe, suntem autorizaţi, respectăm toate normele legislative, ne-am bucura ca toată lumea să o facă, pentru că există şi persoane care vând pe cont propriu, prin cunoştinţe, direct din portbagajul maşinii.Asta ca să nu mai vorbesc despre concurenţa pe care ne-o fac străinii, supermarketurile vor fi pline de carne de miel din import. Noi, micii fermieri, avem acces mai greoi sau chiar deloc în marile lanţuri de supermarketuri”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, D. Dima, crescător de oi din sudul litoralului.De partea cealaltă a baricadei, sunt fermieri care au spus pas acestei activităţi.„Este cel de-al treilea an consecutiv în care nu mai vând miei de Paşte. Este foarte mult de muncă pentru un profit minor sau chiar… pagubă. Am preferat activităţi care au un randament mult mai bun, fiind axat pe export”, ne explică I. Popescu, un fermier cu activitate în Cogealac.Sacrificare la două-trei luniPuncte de vedere diferite şi în ceea ce priveşte vârsta la care mielul ar trebui să fie sacrificat.„Sunt miei născuţi înainte de Crăciun, ridicaţi bine, cum se spune, în turmă. La Paşte, vor avea cinci luni şi fiind bine hrăniţi, pentru că oile au lapte, vor ajunge lejer la 30 de kilograme. Dacă există cerinţă, vom vinde şi aceşti miei.Noi, în principiu, oferim miei cu vârsta de două luni, pe cei născuţi în a doua jumătate a lunii trecute. Carnea acestor miei, hrăniţi nu cu furaje, ci doar cu lapte de la mama lor şi care nu au apucat să intre la păscut, nu are ţesut adipos, este fragedă, iar gustul - delicios.Greutatea ideală la care să fie vândut, pentru a fi profitabil şi pentru noi, este în jur de 15-18 kilograme. Pe cei mai mari îi păstrăm şi îi pregătim mai apoi, când vor lua în greutate, pentru valorificare ca animale mature”, spune fermierul D. Dima, în timp ce alţi crescători de animale susţin că vârsta optimă pentru sacrificare ar fi undeva în jur de cinci-şase luni.Recomandarea specialiştilor ANSVSALa rândul lor, pentru a evita experienţe deloc plăcute din toate punctele de vedere, reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) recomandă populaţiei să achiziţioneze carne de miel doar din magazine, din pieţe sau direct de la crescătorii autorizaţi.