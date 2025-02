Muncitorii de la Oil Terminal se pregătesc de grevă. „Cu laude nu poţi plăti ratele la bănci!”

Fierbe ţara! Valul nemulţumirii devine mai puternic pe zi ce trece şi asta pentru că tot mai mulţi români încep să simtă la buzunar efectele măsurilor fiscale menite să reducă deficitul bugetar. Categorii sociale diverse, de la poliţişti, funcţionari publici, până la silvicultori sau portuari, ies în stradă, protestând vehement împotriva politicii sociale a Guvernului. Ultimii care au intrat în „horă” sunt muncitorii de la Oil Terminal.Înfiinţată în anul 1898, sub denumirea „Steaua Română”, societatea Oil Terminal SA ocupă o poziţie strategică în zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţionale. Compania prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit.Terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Societatea şi-a dublat cifra de afaceri anul trecut, trendul era unul favorabil, însă celebra Ordonanţă „Trenuleţ” a izbit şi această companie, declanşând un val de nemulţumire în rândul salariaţilor.Se pierde dreptul de a negocia„Matricea” aplicată salariaţilor din domeniul portuar nu-i putea ocoli pe muncitorii de la Oil Terminal, care îşi văd nu numai veniturile diminuate, ci şi îngrădit dreptul de a negocia.„Am avut o serie de întâlniri la sediul Ministerului Energiei, am fost ascultaţi, ni s-a dat dreptate, că nu este normal să fim incluşi în ordonanţă. Noi nu luăm bani de la buget, noi susţinem bugetul naţional!Prin Legea bugetului, în ultimii patru-cinci ani, am beneficiat doar de indexarea cu rata inflaţiei prognozată de Statistică, nu de cea reală, şi asta doar dacă există productivitate. Avem în vigoare contractul colectiv de muncă, sunt semnate acte adiţionale ce prevăd sporuri, bonusuri. În medie, pierderile sunt de aproximativ 2.500 de lei pe an de salariat.Mai grav, se modifică şi Legea dialogului social şi ni se interzice astfel dreptul de a negocia! Ne-am chinuit, din 2011 până în 2022, să obţinem o lege favorabilă, iar acum tot ceea ce câştigasem s-a anulat.Oamenii sunt foarte, foarte nemulţumiţi. În ultimii doi ani, s-a dublat cifra de afaceri a companiei, volumul de activitate a crescut de asemenea, iar în aceste condiţii, nu poţi să vii în faţa muncitorilor şi să le spui că le tai din drepturi. Salariaţii trebuie să fie şi motivaţi financiar, nu poţi să îi vrăjeşti numai cu laude. Au familii de întreţinut, iar cu laude nu poţi plăti ratele la bănci.Am făcut memorii la Guvern, ni s-a dat dreptate verbal, dar nimic concret. «Avem ordine de sus!», aşa ne-au răspuns cei din minister cu care am discutat”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne.Compania Oil Terminal are 1.060 de salariaţi, dintre care 1.000 sunt membri de sindicat.Programul acţiunilor de protestRealizând că sunt ţinuţi în „joc de glezne”, muncitorii de la Oil Terminal s-au organizat şi au pregătit deja un calendar al acţiunilor de protest.„Se va desemna comitetul de grevă şi îi vom alege pe membrii echipei de negociere.În data de 3 martie, vom declanşa greva de avertisment, mai trebuie să stabilim orele între care vom protesta. În mod precis, vor fi două ore de grevă de avertisment.Dacă nu vom fi chemaţi la discuţii şi nu se va ajunge la o soluţie favorabilă, în data de 6 martie vom declanşa greva generală. Este cel mai pesimist dintre scenarii şi cred că niciuna dintre părţi nu îşi doreşte să se ajungă în acest punct. Va fi o acţiune de pichetare în curtea companiei”, a explicat liderul de sindicat.Conducerea societății, în căutare de soluţiiVestea că urmează o serie de proteste a ajuns, bineînţeles, şi la urechile conducerii companiei, iar directorul general al Oil Terminal, Viorel Sorin Ciutureanu, a transmis că se caută soluţii astfel încât să se evite conflictele de muncă.„Sindicatul Oil Terminal ne-a anunţat că protestează împotriva politicii Guvernului, respectiv măsurilor prevăzute în OUG 156/2024.Conducerea Oil Terminal va întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2025 conform prevederilor legale în vigoare şi va iniţia discuţii cu reprezentanţii sindicatelor pentru a identifica împreună măsurile ce se impun.Vom încerca să evităm pe cât posibil conflictele de muncă şi impactul asupra activităţii societăţii”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general Viorel Sorin Ciutureanu.