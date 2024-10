Noua Mazda CX-80 este la reprezentanța Mazda - Arian Motors Constanța

Locație: Showroom Mazda, Arian Motors Constanța - Bulevardul Aurel Vlaicu 133-135





Pentru mai multe informații și programări la test drive, contactați-ne la 0737.600.600 sau vizitați site-ul nostru https://bit.ly/NewMazda-CX80-ArianMotors





Arian Motors Constanța are plăcerea de a anunța sosirea mult așteptatului Mazda CX-80, un SUV premium care aduce un nou standard de eleganță și performanță. În premieră pentru Constanța, cei pasionați de automobile pot descoperi acest model impresionant.La showroom-ul Arian Motors Constanța, vizitatorii vor avea ocazia să vadă îndeaproape și să testeze noul Mazda CX-80, beneficiind de o prezentare detaliată a caracteristicilor sale inovatoare.„Invităm toți pasionații de autoturisme să ni se alăture pentru a descoperi Noua nava amiral Mazda, ce combina estetica japoneză cu o flexibilitate remarcabilă a spațiului din habitaclu, cel mai spațios SUV Mazda, cu 3 rânduri de scaune, până la 7 pasageri”, au declarat reprezentantii Arian Motors.Detalii:Noua Mazda CX-80 a fost creată pentru a provoca mărcile premium consacrate pe piața europeană. După lansarea modelului CX-60, noua Mazda CX-80 este a doua din seria de modele noi pentru Europa, din cadrul grupului „Large Product” al companiei. Dispunând de trei rânduri de scaune, cel mai spațios autovehicul din gama europeană Mazda ajunge acum la dealerii autorizați Mazda din Europa și este disponibil pentru test drive.Vehiculul este disponibil în cinci niveluri de echipare: Exclusive-line, Takumi, Homura, Takumi Plus și Homura Plus. Clasa Takumi oferă un interior luxos cu tapițerie din piele Nappa albă, ornamente din lemn de arțar și „cusături în relief” japoneze distinctive. Între timp, clasa Homura oferă un interior negru elegant, cu tapițerie din piele Nappa și ornamente cu finisaje în nuanța Gun Metal. Vehiculul este disponibil în două noi culori de caroserie uimitoare: Artisan Red și Melting Copper.Interiorul oferă caracteristici polivalente de echipare și utilitate, inclusiv trei configurații pentru rândul al doilea de scaune: o banchetă pentru șapte pasageri, scaune individuale de tip „Captain” cu acces facil pentru șase pasageri și scaune individuale de tip „Captain” cu consolă centrală pentru șase pasageri. Comparativ cu CX-60, se mândrește cu un spațiu mai mare la nivelul umerilor, al capului, al șoldurilor și al distanței de cuplare între rândurile din față și din spate.Mazda CX-80 oferă două propulsoare avansate: e-Skyactiv PHEV și e-Skyactiv D. e-Skyactiv PHEV combină un motor pe benzină Skyactiv-G 2.5 cu patru cilindri și injecție directă cu un motor electric de 129 kW și o baterie litiu-ion de mare capacitate de 355V, 17,8 kWh. Se remarcă printr-un consum mediu WLTP impresionant de 1,6 l/100 km și emisii de CO2 de doar 35-36 g/km, cu o autonomie de 60-61 km în regim exclusiv electric și o putere dezvoltată de 327CP.Modelul e-Skyactiv D are un motor cu șase cilindri în linie, de 3,3 litri, cu 254 CP, îmbunătățit de sistemul Mazda Mild Hybrid de 48V (M Hybrid Boost). Acesta oferă o performanță de 0-100 km/h în 8,4 secunde și o viteză maximă de 219 km/h. Consumul mediu WLTP este de 5,7-5,8 l/100 km, cu emisii de CO2 cuprinse între 148-151 g/km.Mazda CX-80 dispune de o platformă AWD cu un sistem de tracțiune integrală permanentă axat pe spate, care oferă stabilitatea și tracțiunea transmisiei integrale împreună cu caracteristicile neutre de viraj ale tracțiunii spate. Este echipat cu sisteme de suspensie față cu brațe duble și spate cu brațe multiple, asigurând confortul la rulare, poziția stabilă a vehiculului și controlul neted al caroseriei în timpul virajelor. De asemenea, vehiculul se mândrește cu o capacitate excelentă de remorcare de 2.500 kg.Noua Mazda CX-80 a ajuns la reprezentanțele autorizate Mazda și este pregătită să fie testată de clienți. 