Portul Constanţa: Creştere spectaculoasă a traficului de mărfuri pe relaţia Serbia

Sava Centar Congress din Belgrad a fost gazda celei de-a 16-a ediţii a Zilei Portului Constanţa în Serbia, important eveniment organizat de Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, prin reprezentanţa sa.Prin ediţiile anterioare, Ziua Portului Constanţa a devenit un eveniment logistic tradiţional în Serbia şi o oportunitate de întâlnire pentru cei mai importanţi actori din domeniul transporturilor, logisticii şi agro-business.La ediţia din acest an de la Belgrad, au fost prezenţi peste 300 de participanţi, reprezentanţi ai companiilor din domeniu din România, Serbia, Croaţia, Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Bosnia-Herţegovina şi Olanda.De asemenea, evenimentul s-a bucurat de prezenţa ambasadorului României în această ţară, Excelenţa Sa Silvia Davidoiu.„Participanţii au avut ocazia să dezbată subiecte de actualitate în cadrul panelului de discuţii organizat, tema centrală a acestuia fiind «Cerealele de pe Dunăre - provocări şi oportunităţi». A fost subliniată necesitatea diversificării serviciilor oferite, dar şi atragerea de noi tipuri de marfă”, au transmis reprezentanţii CN APM Constanţa.În primele şase luni ale acestui an, pe relaţia Serbia, s-a înregistrat o creştere a traficului de mărfuri de 28% faţă de anul precedent: 4.274.453 tone în 2024, faţă de 3.100.661 tone în 2023.Mărfurile din Serbia care au tranzitat Portul Constanţa au avut ca destinaţie Africa de Sud, Siria, Iordania, Egipt, Indonezia şi Turcia. Au predominat îngrăşămintele, dar şi cerealele, combustibilii minerali solizi şi minereurile de fier.„Prin organizarea Zilei Portului Constanţa în Serbia, reprezentanţii companiilor româneşti au posibilitatea să se întâlnească anual cu partenerii sârbi şi să îşi reafirme deschiderea către noi colaborări cu reprezentanţi ai porturilor de pe Dunăre şi din întreaga zonă.Astfel, la ediţia din acest an, au însoţit delegaţia CN APM SA Constanţa reprezentanţi ai operatorilor portuari Chimpex, Comvex, Frial, JT Oil, Sea Container Group, Silk Route Shipping, Transport Trade Services, Umex, interesaţi de întâlnirile B2B care au avut loc la finalul evenimentului, cu partenerii din această zonă”, au explicat reprezentanţii CN APM.XXXLa evenimentul din capitala Serbiei, a participat şi o delegaţie a Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constanţa.„Cu acest prilej, gazdelor le-au fost prezentate oportunităţile oferite pentru tranzitul mărfurilor pe canalele navigabile, care au ca origine/destinaţie spaţiul economic din Serbia, ca un semnal pozitiv pentru potenţialul de dezvoltare a relaţiilor bilaterale româno-sârbe”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CN ACN.