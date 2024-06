Consumul global de combustibili fosili și emisiile de gaze cu efect de seră au depășit vârfurile din 2019, în 2023, arată raportul Statistical Review of World Energy, în ciuda faptului că ponderea regenerabilelor a crescut cu 0,5%, până la 8%, în condițiile în care 2023 a fost primul an întreg fără restricții de circulație, după pandemia de Covid.Consumul global de energie primară a atins un maxim istoric, iar emisiile de carbon în atmosferă au depășit 40 de gigatone, pentru prima dată în istorie. “Într-un an în care am văzut și un record al contribuției surselor regenerabile, creșterea cererii de energie a făcut ca ponderea combustibililor fosili să rămână practic neschimbată”, a declarat pentru Reuters Simon Virley, de la firma de consultanță KPMG.Totuși, raportul arată tendințe diferite în regiunile lumii, cu Europa lider al eforturilor de reducere a combustibililor fosili – nicio țară europeană nu a înregistrat o creștere a utilizării combustibililor fosili, iar la nivelul continentului ponderea lor în mixul energetic a scăzut pentru prima dată sub 70%.Deși consumul global de benzină a atins un record, depășind nivelul din 2019, SUA și Brazilia au mărit semnificativ producția de biocarburanți (obținuți fără extracția de hidrocarburi din sol) și, împreună cu Europa, ele consumă 80% din cererea globală a acestui tip de benzină eco.Consumul Europei de gaze naturale a scăzut cu 7% în 2023 față de anul anterior, pe fondul producției de energie regenerabilă (solare și eoliene), iar Rusia a asigurat doar 15% din acestea, de trei ori mai puțin decât la debutul războiului din Ucraina.În același timp, China și India și-au mărit consumul de cărbune, cel mai poluant dintre combustibili, în timp ce SUA l-au redus cu 17%. India utilizează acum mai mult cărbune decât SUA, Canada și Europa la un loc, iar la nivel global emisiile determinate de arderea acestuia au crescut cu 1,6%.Una peste alta, emisiile de carbon numai din producția de energie (fără a lua în calcul transportul și alte activități) au crescut cu 50% față de anul 2000.Sursa: Reuters