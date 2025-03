Reactoarele 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, finalizate în şapte ani

Proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă merge în continuare, este în grafic, însă, având în vedere componenta nucleară, pot apărea întârzieri, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.„Investiţia de la Cernavodă merge în continuare, totul este în grafic. Pentru reactoarele 3 şi 4, anul trecut, am semnat la Baku contractul cu consorţiul cu puternică prezenţă americană Fluor şi Sargent & Lundy, două companii de renume, Ansaldo plus canadienii de la AtkinsRealis. Proiectul, sunt convins, se va realiza.Este cel mai important contract şi, din punctul meu de vedere, nu are ce să se întâmple să nu vedem reactoarele în orizontul 2031 - 2032, cu rezerva că la un proiect nuclear pot exista şi anumite întârzieri. Se întâmplă în toată lumea, dar acesta e obiectivul”, a spus Sebastian Burduja.Extinderea Unităţilor CANDU 3 şi 4 are un impact major asupra economiei şi sustenabilităţii energetice a României. Prin acest proiect ambiţios, România va crea aproximativ 19.000 de locuri de muncă indirecte şi va contribui cu 33% la producţia totală de energie la nivel naţional prin energie nucleară. De asemenea, emisiile de CO2 vor fi reduse cu 20 de milioane de tone anual odată ce cele patru unităţi vor fi operaţionale.