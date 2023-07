Refinanţarea, varianta aleasă de români pentru a scăpa de ratele tot mai mari. La ce trebuie să fii atent

Copleşiţi de ratele tot mai mari, românii caută soluţii pentru a plăti mai puţin şi pentru a-şi reduce şi perioada creditului. Cea mai bună variantă o reprezintă refinanţarea. Practic, creditul se mută de la o bancă la alta, iar costurile lunare pot să scadă şi cu câteva sute de lei.







În 2021, Viorica Boieroiu a luat un credit ipotecar în valoare de 70 de mii de euro, pe o perioadă de 20 de ani.







“Pentru cumpărarea unei case. Şi dobânda a crescut foarte mult în ultimul an. De la o rată de 2.200, a ajuns undeva la 3.100 pe lună. În bugetul familiei deja se simte”, a declarat Viorica Boieriu.

Aşa că s-a orientat către altă bancă. “Chiar săptămâna trecută am încheiat contractul cu noua bancă. Am mutat ipoteca. Dobânda a scăzut. Este o dobândă de 5,99% pe lună, plus că este şi rată fixă pe 3 ani. A ajuns 2.600 şi perioada de rambursare a creditului a scăzut cu un an şi jumătate”, a declarat Viorica Boieriu.







La ce trebuie să fie atenţi românii când aleg refinanţarea creditului







Refinanţarea creditelor e soluţia la care apelează tot mai mulţi români care nu mai pot face faţă ratelor. “Focusul este pe refinanţare. Dobânzile pleacă de la 5,79 până la 8,5, fixă. Şi culmea este că majoritatea băncilor care oferă dobânda fixă merg pe o perioadă de 3 ani sau 5 ani”, a declarat Camelia Grădinaru, broker de credite, publică observatornews.ro







“Avem dobânzi fixe, care pot să înlocuiască celebrii indici IRCC sau ROBOR. Renunţi la celebra marjă a băncii, care poate să fie 2, 5, 3. Deci, din start, economiseşti pentru rata pe care o ai”, a declarat Andrei Perianu, fondatorul unei platforme financiare.







La un împrumut de 80.000 de euro, luat în septembrie 2022, plătim acum o rată de 3.220 de lei.

Dacă ne raportăm la cea mai bună ofertă de refinanţare, ajungem la o dobândă de 5,79% şi la o rată de 2.344 de lei. La altă bancă, dăm de o dobândă de 5,89% şi ajungem la o rată de 2.370 de lei. A treia cea mai bună ofertă din piaţă ne va aduce o rată de 2.527 de lei. Refinanţarea implică şi câteva costuri. O taxă notarială, asigurarea, iar pe lângă acestea va trebui să mai plătim o taxă pentru evaluarea imobilului, dacă vorbim de un credit ipotecar. Aşa că pentru a refinanţa un credit de 80.000 de euro ar trebui să plătim în jur de 3.000 de lei.







“Când refinanţezi un credit, efectiv, pe româneşte, muţi un credit de la o bancă la alta, trebuie să refaci contractul de ipotecă şi automat să radiezi contractul de ipotecă pe care îl aveai. Sunt bănci care oferă vouchere pentru acoperirea taxelor notariale şi a eforturilor financiare”, a declarat Dragoş Popescu, broker de credite.







Specialiştii ne recomandă să ne uităm periodic la ofertele din piaţă.







“Cel mai indicat este să te orientezi către o dobândă fixă. Ulterior, după această perioadă, să cauţi să refinanţezi tot cu o dobândă fixă”, a declarat Camelia Grădinaru, broker de credite. Adică să refinanţăm o dată la trei sau cinci ani și să apelăm la o firmă de consultanţă care să ne prezinte toate ofertele băncilor.