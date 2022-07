Regimul fiscal din România se înăsprește

- neimpozitarea profitului investit în echipamente tehnologice, în retehnologizare, calculatoare electronice și echipamente



periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice;





- creșterea impozitului de dividende de la 5% la 8%;



- redefinirea microîntreprinderii. În noua accepție, aceasta trebuie să aibă cel puțin un salariat, veniturile ei să nu depășească 500.000 de euro într-un an (în loc de 1 milion de euro), cum era până în prezent;



- băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori



sau aromatizate nu vor mai beneficia de cota redusă de TVA de 9%;



- uniformizarea cotei reduse de TVA de 9% aplicată serviciilor de restaurant și de catering (eliminându-se cota de 5% pentru unele dintre aceste servicii);



- majorarea accizei minime pentru țigarete, pentru lichidul care conține nicotină, pentru alcool și băuturi alcoolice;



- modificare limitelor minime ale cotelor de impozitare ale clădirilor. În cazul celor rezidențiale, cotele vor fi de 0,1% - 0,2%, iar la clădirile nerezidențiale, vor fi de 1% - 1,3%. Cotele se vor aplica la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;



- impozitul pe veniturile din jocurile de noroc se modifică astfel: pentru câștigurile de până la 3.000 de lei, inclusiv, valoarea lui este de 10%; peste 3.000 de lei până la 10.000 de lei, impozitul este de 300 de lei plus 20% din suma care depășește 3.000 de lei; pentru sumele mai mari de 10.000 de lei; 1.700 de lei plus 40% din suma care depășește 10.000 de lei.





Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsurile propuse vizează mai toate categoriile de dări către stat. Se estimează că, prin aplicarea lor, veniturile bugetare vor crește cu 2,2 miliarde de lei, în anul 2022, și cu 13,4 miliarde de lei, în anul 2023.Iată câteva dintre măsurile propuse: