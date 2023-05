România a obținut o finanțare record pentru implementarea reactoarelor modulare mici

Dezvoltarea proiectului SMR (reactor modular mic) în România a obţinut o finanţare record de peste patru miliarde dolari, a declarat sâmbătă, ministrul Energiei, Virgil Popescu.







,,Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, astăzi, la Summitul G7, sprijin financiar, public-privat, pentru dezvoltarea reactorului modular mic (SMR) din România, de la Doicești, în valoare de 275 milioane de dolari, din partea SUA, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, plus emiterea a două scrisori de interes din partea U.S. International Development Finance Corporation (DFC) și U.S Export-Import Bank (EXIM), în valoare totală de 4 miliarde de dolari, respectiv 1 miliard DFC și 3 miliarde EXIM Bank”, a transmis oficialul pe pagina sa de Faceboook.







Potrivit acestuia, finanțarea acordată este parte din Parteneriatul pentru infrastructură și investiții globale (PGII) în cadrul căruia va fi acordată suma de 600 de miliarde de dolari, până în 2027, în investiții în infrastructură în întreaga lume.







Se estimează că centrala NuScale cu 6 module va asigura cca. 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a patru milioane de tone de emisii de CO2 pe an.