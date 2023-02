Românii pot plăti facturile întârziate la energie în rate. Ce prevede noul Regulament ANRE

De asemenea, clienții vulnerabili pot beneficia de eșalonări ale facturilor, fără penalități, pe o perioadă de cel puțin trei luni.

"Noul Regulament de furnizare a energiei electrice întărește drepturile clienților finali și simplifică informațiile din factură



În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 03.02.2023, am aprobat modificări consistente la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, care întăresc drepturile acestora în scopul de a completa măsurile de protecție.

Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind următoarele:

- furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare



- clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi



- clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale



- clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică

- clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă



- furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.



Prin aprobarea noului Regulament, s-a vizat inclusiv simplificarea conținutului facturii la energie electrică și a anexei aferente acesteia, fiind astfel transpuse în integralitate prevederile Anexei 1 – Cerințele minime privind facturarea și informațiile referitoare la facturare din Directiva (UE) 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

