Salariaţi care suferă în tăcere! Ordonanţa „Trenuleţ” devastează institutele de cercetare

Ordonanţa „Trenuleţ” face ravagii în societatea românească. Dincolo de îngheţarea salariilor bugetarilor şi a pensiilor, sunt categorii de personal care îşi văd veniturile semnificativ ciuntite, iar alături de poliţişti, care au protestat vehement în stradă, mai sunt şi alţi salariaţi care suferă în tăcere şi care îşi fac îngrijoraţi socotelile pentru viitor. Printre aceştia, se numără şi angajaţii din institutele de cercetare-dezvoltare.Anul 2025 a început cu veşti rele pentru personalul din institutele de cercetare-dezvoltare din România, atâtea câte au mai rămas. În pachetul de măsuri fiscale incluse în Ordonanţa „Trenuleţ” (OUG 156/2024), menite a reduce deficitul bugetar, se regăsesc prevederi care lovesc la temelie acest sector privit oricum - nemeritat! - drept o Cenuşăreasă a sistemului.Astfel, dispar facilităţile fiscale, veniturile scad dramatic, angajările sunt blocate, iar toate aceste lucruri nu prevestesc nimic bun.Conform textului ordonanţei, institutele de cercetare-dezvoltare care au înregistrat pierderi nu mai pot angaja ori să crească salariile în 2025. Cele care au înregistrat profit pot majora cheltuielile de personal realizate în anul precedent, în limita unui indice de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii. Asta e teoria, practica e înfiorătoare!Asigurarea forţei de muncă, o mare provocareLa Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (ICDCOC) Palas, unitate de cercetare ştiinţifică, dar şi de producţie de mare tradiţie, cu o istorie impresionantă, nu sunt deloc motive de bucurie în actualul context.„Institutul nostru este foarte afectat de prevederile ordonanţei. Până acum, ţinând cont de specificul activităţii, ne încadram în categoria unităţilor care beneficiau de facilităţi fiscale. Odată cu intrarea în vigoare a documentului, acestea au dispărut şi, în consecinţă, vom avea mari probleme pe linie salarială.Din start, vă spun că salariile în institut nu erau extraordinare şi vă dau şi un exemplu concret. Venitul net al unui lucrător zootehnic, care munceşte de dimineaţa până seara, cu grad înalt de calificare, era de 4.400 de lei. După aplicarea noilor prevederi, el va rămâne în mână cu 3.700 de lei. În condiţiile în care toate se scumpesc - alimente, utilităţi, servicii etc. -, această pierdere de 700 de lei este mai mult decât semnificativă.Toate categoriile de salariaţi vor fi afectate. Ne va fi foarte greu să ne menţinem personalul actual, iar alţi oameni sunt greu de găsit. Asigurarea forţei de muncă va fi o mare provocare”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al instituţiei, dr. ing. Răducu Radu.Cu genetica nu te poţi juca!O altă ameninţare uriaşă o reprezintă posibila reducere a efectivului de animale, o măsură despre care directorul institutului spune că ar avea efecte devastatoare.„Noi suntem institut de cercetare, preocuparea este de a realiza noi creaţii biologice, cerute de piaţă. Trebuie să avem posibilitatea de a păstra parametrii genetici ai unei noi creaţii biologice, iar pentru a o menţine în stare de exploatare, avem nevoie de cel puţin 300-400 de oi mame.Dacă reducem efectivul, se pune în pericol puritatea acestei noi creaţii biologice. Este o situaţie delicată, cu genetica nu te poţi juca! Este o diferenţă ca de la cer la pământ între o unitate agricolă cu profil legumicol şi una cu profil zootehnic, creatoare, de cercetare. Nu e ca şi cum după o cultură de 100 de hectare de grâu, pui rapiţă. La animale, nu poţi schimba parametrii, nu vei mai avea ce să pui în loc”, a explicat dr. ing. Răducu Radu.Directorul instituţiei a încheiat însă într-o notă optimistă dialogul.„Nu este prima situaţie de criză, am mai trecut prin vremuri grele. De produsul nostru are nevoie toată ţara, avem prestigiu, ne mândrim cu rezultate. Sper ca, până la urmă, guvernanţii să se gândească mai bine, pot fi făcute anumite excepţii de la lege”, a mai spus dr. ing. Răducu Radu.