Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia reziliază contractul cu Damen

Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia convoacă adunarea generala extraordinară a acționarilor, în data de 28.11.2024 , ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.11.2024 cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea rezilierii Contractului de asociere incheiat in data de 09.11.2018 intre 2MMS si Damen Holding B.V. in termenii si la termenele mentionate in adresa 2MMS nr.748 din 02.10.2024(Notificarea de remediere).2. Aprobarea nominalizarii domnului Doru JIANU,directorul general al Societatii,ca reprezentant al Societatii ,care va semna Notificarea de reziliere a Contractului de asociere incheiat in data de 09.11.2018 intre 2MMS si Damen Holding BV.3. Aprobarea datei de 19.12.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 28/29.11.2024, a datei de 18.12.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.Totodată în aceeași zi, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 28.11.2024, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.11.2024 cu urmatoarea ordine de zi:1. Aprobarea numirii societatii TVG TAX AUDIT SRL ca auditor statutar al Santierului Naval 2 Mai SA pe anii 2024, 2025, 2026, ca urmare a declararii castigatoare a ofertei respectivei societati la pretul de 7.250 lei fara TVA/an.2. Aprobarea datei de 19.12.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.11.2024, a datei de 18.12.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 28.11.2024, adunarea generala ordinara se va tine in data de 29.11.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.-Numai persoanele care sunt actionari la data de 15.11.2024 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29.11.2024.-In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.