Spectacolul grădinilor în sărbătoare! Constănţenii, invitaţi, în weekend, la "Piaţa de Flori"

Vreţi să-i faceţi un cadou-surpriză mamei soţiei? Musai un drum la târg, unde, în schimbul a numai 30 de lei, cumpăraţi un ghiveci cu „Limba soacrei”. Iar pentru 40 de lei, vă întoarceţi acasă cu un superb „Clematis”.



Punctul de atracţie al târgului îl reprezintă sectorul de unde puteţi achiziţiona palmieri. Clar, palmierul nu avea cum să lipsească din peisaj! Fiind un produs de nişă, pentru pretenţioşi, preţurile sunt pe măsură. Soiul Washingtonia se vinde cu 1.600 de lei, Fortunei, cu 2.000 de lei, iar „campion” este Brahea Armata (palmierul de stâncă), pentru a-l avea în curte trebuind să plătiţi 7.000 de lei.











„Producători de renume şi distribuitori din domeniu se întâlnesc pentru a-şi prezenta ofertele, pepinierele, serele şi depozitele de flori, în registrul de expoziţie florală cu sute de plante viu colorate şi parfumate.Publicul prezent poate beneficia atât de achiziţionarea unor exemplare florale remarcabile, cât şi de sfaturile expozanţilor specializaţi în amenajarea grădinilor şi a spaţiilor verzi”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.Vineri, 26 aprilie, în jurul prânzului, la numai câteva ore de la inaugurare, în târg era destul de multă animaţie. Lucru îmbucurător pentru expozanţi, deoarece vizitatorii nu se limitau doar la simpla informare, ci erau şi dornici de cumpărare. Deci, treaba merge!Palmierul de stâncă, „vedeta” târgului„Vreau să dau o nouă înfăţişare grădinii mele. Am renunţat la a mai cultiva roşii, ardei şi ceapă, muncă multă pentru puţin. Prefer iarba şi «insulele» de flori. Oferta pe care am găsit-o aici este cât se poate de bogată, de atractivă, chiar am găsit florile pe care mi le doream. În plus, am primit şi sfaturile necesare plantării”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandra, locuitoare a cartierului Anadalchioi/Baba Novac, pe care am întâlnit-o pe aleile târgului.Şi, într-adevăr, oferta este generoasă, iar preţurile - pentru toate buzunarele. Pentru numai trei lei, puteţi achiziţiona cu mic ghiveci cu crăiţe, de la Grădina Florilor, un producător din Năvodari. De la acelaşi stand, puteţi cumpăra petunii, cu trei lei sau 25 de lei, dacă optaţi pentru ghiveciul agăţător. În cazul muşcatelor, bugetul necesar mai creşte puţin, până la 30 de lei.Violet Dreams Lavender ne anunţă că aduce natura în casele constănţenilor, în sectorul rezervat vânzărilor fiind expuse săculeţe parfumate, sticluţe cu uleiuri esenţiale şi multe alte produse naturale direct de la producător.