Sprijin financiar pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic

Finanțarea se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022, urmând a fi distribuită astfel:



- 85.301.500 de euro pentru culturile amplasate pe teren arabil;



- 5.500 de euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră;



- 1.656.200 de euro pentru tutun;



- 84.000 de euro pentru hamei;



- 1.515.500 de euro pentru sfeclă de zahăr.





Culturile amplasate pe teren arabil sunt:



- cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez etc.);



- leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole etc.);



- rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere etc.);



- plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră;



- plante uleioase: floarea-soarelui, rapiță, soia boabe, in pentru ulei;



- alte plante industriale: tutun, plante medicinale și aromatice;



- legume (tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi și galbeni etc.);



- furaje verzi în teren arabil;



- căpșuni;



- loturi semincere;



- culturi amplasate pe teren arabil în sere și solarii;



- alte culturi pe teren arabil.





Cuantumul per hectar al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor alocate la suprafețele eligibile.





În sectorul zootehnic sunt alocate următoarele sume:



- 18.516.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;



- 77.839.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;



- 39.057.417 euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine și caprine.





Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic va fi calculat de APIA, astfel:



- prin raportarea sumei totale la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile;



- prin raportarea sumei totale la efectivele de bovine eligibile;



- prin raportarea sumei totale la fermele de ovine și caprine eligibile.





Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică proiectul de HG pentru aprobarea sprijinului financiar în sectoarele vegetal și zootehnic.