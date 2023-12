Transportul aerian, detergenţii şi serviciile de apă, canal şi salubritate, în topul scumpirilor din ultimul an

Transportul aerian, detergenţii, serviciile de apă, canal şi salubritate şi articolele chimice, se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, informează Institutul Naţional de Statistică.În luna noiembrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 29,56% mai mari comparativ cu noiembrie 2022, preţul detergenţilor a urcat cu 23,58%, cel al serviciilor de apă, canal şi salubritate cu 20,45%, iar al articolelor chimice cu 16,89%.În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 6,84% comparativ cu noiembrie 2022. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la bere (16,17%), peşte proaspăt (16,13%) şi conserve şi alte produse din peşte (14,23%).Faţă de luna precedentă, în noiembrie, detergenţii au costat mai mult cu 1,52%, încălţămintea din piele a consemnat un plus de 1,38%, iar articolele de igienă, cosmetice au fost mai scumpe cu 0,95%. Scăderi au fost înregistrate la energie termică, cu 8,44%, combustibili cu 1,85%, maşini de spălat (0,09%).În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transportul aerian - plus 29,56%, apă, canal şi salubritate - plus 20,45% şi serviciile poştale - plus 16,17%.