Un cargou a fost eșuat intenționat de echipaj

Pe data de 21 iunie 2022, cargoul de mărfuri generale „Princess Miral”, încărcat cu aproximativ 8.000 de tone de bobine de oțel, a emis semnalul de primejdie, raportând pătrunderea apei. Nava era ancorată în rada exterioară a portului New Mangalore din India de Vest. Pentru a evita scufundarea, nava a fost eșuată. Cei 15 membri ai echipajului, toți sirieni, au fost salvați. „Princess Miral” are 7.061 tdw, a fost construit în 1990 și este înmatriculat sub pavilion Belize.