Vrei să-ți cumperi o mașină nouă sau rulată? Iată câteva informații utile

Achiziția unui autovehicul reprezintă o decizie pe cât de dificilă, pe atât de frumoasă. Prima alegere pe care clientul trebuie să o facă este dacă se va îndrepta către o mașina nouă sau către o mașină rulată. Beneficii există de ambele părți: autovehiculele noi vin adesea cu o garanție de lungă durată și cu tehnologie de ultimă oră. Pe de altă parte, autovehiculele second-hand prezintă un raport calitate-preț echilibrat și soluția pentru a intra mai ușor în posesia unei eventuale mărci auto premium precum Mercedes-Benz, BMW sau Audi.Dacă locuiești în judetul Constanța sau în imprejurimi și te afli în căutarea viitoarei tale mașini, ai la dispoziție centre autorizate atât pentru achiziția de auto noi, cât și second hand. Iar dacă achiziția unei mașini noi reprezintă o tranzacție sigură, fără riscuri majore, documentarea în vederea cumpărării unui automobil rulat trebuie realizată cu profesioniști. Iată câteva sfaturi utile privind măsurile de precauție pe care trebuie să le aibă în vedere un constănțean decis să cumpere o mașină rulată, potrivit reprezentanților unui dealer de mașini rulate din Constanța Ajunși în curtea reprezentanței auto din zona de sud a orașului, am găsit o selecție variată de mașini second hand: auto rulate aparținând mărcilor pe care dealerul auto le comercializează în portofoliul de auto noi (Mercedes-Benz, Ford și Hyundai), dar și alte branduri auto și modele extrem de căutate pe piața locală de mașini la mâna a doua, precum Dacia, Skoda, Volkswagen, Opel, Toyota etc.Consultantul de vânzări ne-a menționat că modelele expuse în curtea distribuitorului local reprezintă doar o parte din parcul de auto rulate disponibil, multe altele aflându-se în alte locații din țară. Majoritatea sunt însă prezentate pe site-ul companiei.În showroomul auto am remarcat condițiile adecvate de depozitare – o zonă îngrijită, ferită de vegetația care poate afecta caroseria și interiorul autoturismelor. În continuare ne-am propus să aflăm de la specialiștii în domeniu ce servicii suplimentare poți primi alegând dintr-un stoc de reprezentanță auto.Diferența de preț, adesea mică, se traduce însă printr-o gamă extinsă de servicii. Cele mai importante sunt, dar și. După verificările în bazele de date, specialiștii introduc mașinile în service și le realizează o primă verificare completă. Afli din start dacă mașina rulată anterior a fost implicată sau nu în vreun accident și când prezintă hibe derivate – lucruri care fără sfatul unui specialist îți pot fi facil ascunse de către vânzătorii neînregistrați. Și rulajul mașinii este un aspect extrem de important considerând suspiciunea care există în piață privind anumite practici ilegale ale unor vânzători de a reduce numărul real al kilometrilor parcurși de o mașină rulată.Așadar, dacă vrei să ai parte de o achiziție sigură atunci când vine vorba despre o mașină rulată, te sfătuim să apelezi la ajutor specializat. Nu te lăsa ademenit de chilipiruri și de prețuri exagerat de atractive pentru că poți cumpăra o mașină cu totul diferită față de ceea ce ți se prezintă pe piața gri. Alege variante sigure de achiziție, ideal cu garanție dealer, factură și cu un furnizor la a cărui poartă te poți întoarce să bați în cazul în care ceva te nemulțumește. Pentru că achiziția auto reprezintă o investiție relevantă, indiferent dacă vorbim despre auto noi sau auto rulate.