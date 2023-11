Vremea rea le aduce bani frumoşi în conturi. „De-ar fi aşa în fiecare lună, am fi milionari!”

Vremea rea din week-end a bat mari bătăi de cap tuturor, simpli cetăţeni şi autorităţi deopotrivă. Din cauza viscolului, drumurile judeţene au fost închise, astfel că s-a putut circula doar în interiorul localităţilor, ceea ce a provocat supărarea şoferilor. În acest peisaj „de basm”, sunt însă şi întreprinzători ale căror afaceri înfloresc în sezonul de iarnă, precum vulcanizatorii.Avertizările de vreme rea transmise de către autorităţi au fost nu numai eficiente, ci şi luate în serios de constănţeni, care, în zilele premergătoare urgiei albe, au stat ore-n şir la coadă la centrele de vulcanizare, pentru înlocuirea anvelopelor.„Am o mică firmă de distribuţie şi, aflând că se strică vremea, am trimis tot personalul conducător auto să schimbe cauciucurile. Gata, a venit iarna, nu ne mai putem juca, riscăm nu numai amenzi, ci şi accidente. Nu ne putem juca cu siguranţa oamenilor. Au fost ore bune de aşteptat, chiar dacă am făcut programare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., antreprenor constănţean responsabil.De partea cealaltă a „baricadei”, patronii de unităţi de profil, gen vulcanizare, îşi freacă mâinile de bucurie. E momentul să încaseze, să-şi consolideze afacerea.„Am avut foarte mult de muncă în această perioadă, am modificat programul de lucru, am chemat tot personalul de acasă, astfel încât să reducem pe cât posibil timpii de aşteptare. Toţi colegii au înţeles situaţia, li se plătesc orele suplimentare, aşa că am reuşit să facem faţă cu brio situaţiei. Avem încasări foarte bune, dacă ar fi în fiecare lună asemenea comenzi, am fi milionari. Glumesc, desigur!”, spune Taner A., coordonatorul unei vulcanizări din cartierul Brătianu.În privinţa preţurilor, acestea diferă de la unitate la unitate, pornind de la 100 de lei şi ajungând până la 400-500 de lei, funcţie de tipul de serviciu solicitat.„Sunt situaţii în care clientul vine cu «temele făcute». Să luăm cazul unei Dacii, iar proprietarul are în portbagaj cauciucurile de iarnă deja montate pe alte jenţi. Treaba merge repede, durează numai câteva minute, iar costurile sunt minore”, ne explică interlocutorul nostru, adăugând că unitatea sa oferă şi servicii de găzduire a anvelopelor de vară.Lucrurile se complică semnificativ când pregătirea se face, practic, de la zero: mai mult timp alocat pentru „manevre”, dar şi un buget mai mare.„Cauciucurile m-au costat 2.200 de lei, iar pentru mâna de lucru am plătit 250 de lei. Am decis să păstrez jenţile actuale, altfel costurile ar fi fost uriaşe: undeva la 2.000-2.400 de lei jenţile noi, plus 1.600 de lei senzorii originali. Dar, pentru câteva zile de viscol pe care le vom avea la Constanţa, nu cred că merita investiţia, mai ales că nu am drumuri de făcut în afara judeţului”, ne explică Aurelian, posesorul unui autoturism Ford pe care iarna nu l-a luat prin surprindere.Se recomandă verificarea instalaţiilor de climatizareŞi patronii de service-uri auto sunt „în priză” în aceste zile, iar telefoanele pentru programări sună neîncetat.„Mulţi dintre constănţeni au amânat până în ultimele clipe pregătirile maşinilor pentru sezonul de iarnă, de aceea se formează şi cozile de aşteptare pentru intrarea pe linie. Se recomandă înlocuirea lichidelor, verificarea instalaţiilor de climatizare, este mult mai bine să preveniţi incidente, avarii în mijlocul câmpului, printr-un control amănunţit într-un service, la căldură. Sunt pachete de servicii, la preţuri pentru toate buzunarele”, ne spune Valentin A., patron de auto-service constănţean.