"A venit ca un tsunami", "Părea sfârşitul lumii". Mărturii cutremurătoare după inundaţiile din Valencia

Sud-estul Spaniei a fost devastat de o furtună cunoscută sub numele de fenomenul DANA sau "gota fria". Autorităţile anunţă că cel puţin 70 de oameni, inclusiv mai mulţi copii, au murit în Valencia, iar alţii sunt căutaţi cu disperare de serviciile de urgenţă. Printre cei dispăruţi sunt şi cinci români. Fenomenul meteo presupune mase de aer rece care rămân izolate la altitudini mari, înconjurate de aer mai cald. Această situație generează instabilitate atmosferică puternică și poate duce la ploi torențiale, furtuni și inundații severe, potrivit observatornews.ro.Sudul şi estul ţării sunt sub ape, după ce ploile torenţiale au adus inundaţii catastrofale. Potrivit meteorologilor, cantităţi de ploaie care se înregistrează de obicei într-un an au căzut în decurs de opt ore în unele zone din Valencia, afectând fermele dintr-o regiune care produce aproape două treimi dintre citricele cultivate în Spania, unul dintre cei mai mari producători din lume.Zeci de oameni și-au petrecut noaptea în mașini, pe acoperișurile magazinelor sau benzinăriilor, în aşteparea salvării. Salvatori în bărci pneumatice au lucrat toată noaptea pentru a căuta şi salva cât mai multe persoane izolate în oraşul Utiel.Viitura a venit ca un tsunami. A trebuit să urcăm imediat pe unul dintre podurile care traversau autostrada. Mașinile parcate în apropiere au fost complet scufundate", a povestit pentru ziarul El Pais, Guillermo Serrano Pérez.Premierul Pedro Sanchez a promis că va reconstrui infrastructura distrusă şi a declarat într-un discurs televizat: "Pentru cei care în acest moment încă îşi caută persoanele dragi, întreaga Spanie plânge alături de voi. Prioritatea noastră absolută este să vă ajutăm... Nu vă vom abandona", a spus Sanchez.Bilanţul victimelor pare să fie cel mai grav din Europa după inundaţiile din 2021, când cel puţin 185 de persoane au murit în Germania. Pe lângă precipitaţiile abundente au fost semnalate rafale puternice de vânt şi grindină. "Grindina era de mărimea mingilor de golf", a declarat Mercedes Gonzalez, o fermieră în vârstă de 46 de ani, pentru cotidianul El Pais. "Părea sfârşitul lumii", a adăugat ea.SURSA FOTO: Getty Images