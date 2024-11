Accident grav pe DN2: trei morți și șase răniți

Un accident extrem de grav s-a produs vineri dimineață pe DN2 (E85), supranumit „Drumul morții”, între localitățile Săscuț și Valea Seacă din județul Bacău, conform Mediafax.Un microbuz s-a izbit frontal cu o autoutilitară și evenimentul s-a soldat cu decesul a trei persoane și rănirea altor șase. Circulația se desfășoară alternativ.Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsoanele kilometrice 105 – 160, între localitatea Dragalina, județul Călărași și localitatea Cernavodă, județul Constanța.De asemenea, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați și Ialomița, iar în alte județe ale țării, circulația rutieră se desfășoară, izolat, pe un carosabil umed, în condiții de ploaie ușoară.Pe autostrăzile A1 București - Pitești, A3 București-Brașov, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se circulă pe un carosabil pe alocuri, în condiții de vizibilitate bună și valori de trafic normale.Este semnalată aglomerație pe sensul de intrare în Capitală al autostrăzii A1 București – Pitești, începând din localitatea Ciorogârla, județul Ilfov, dar și pe DNCB, pe raza localităților Domnesti, Bragadiru și Pantelimon.Sursa foto: Facebook Alin Găleată, ISU Bucovina