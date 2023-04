Adoptată dintr-o casă de copii din Cernavodă, își caută familia biologică. „Sunt bunică, dar dorința să îi cunosc a rămas!”

O femeie de 55 de ani a apelat la membrii comunității The never forgotten romanian children în încercarea de a-și găsi familia naturală. Ea a mărturisit că este deja bunică, dar dorința de a-și cunoaște familia biologică a rămas dintotdeauna. „Numele meu înainte de adopție a fost Petronela sau cel puțin așa mi s-a spus. M-am născut pe 5 martie 1968, în județul Tulcea. Chiar dacă sunt deja bunică, dorința de a îmi cunoaște familia biologică a rămas dintotdeauna. Am fost adoptată când aveam aproape trei ani, de la casa de copii din Cernavodă. Nu știu cât de adevărate sunt lucrurile ce mi-au fost spus, dar cred că familia mea provine dintr-o localitate din județul Constanța, o familie numeroasă cu 13 copii, eu fiind cea mai mică. Tare mult îmi doresc să îi cunosc măcar pe ei, dacă părinții nu mai trăiesc. Am speranța că distribuind aceste rânduri, măcar unui frate sau unei surori îi voi părea cunoscută. Dacă aveți cunoștință de familii cu mulți copii, cu vârste de peste 60 de ani, arătați-le rândurile mele și spuneți-le că o soră îi caută”, este mesajul transmis de doamna aflată în căutarea rudelor. Cei care o pot ajuta cu informații sunt îndrumați să trimită mesaje paginii de Facebook The never forgotten romanian children.