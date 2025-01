"Aduceţi salvarea până nu moare!" O femeie a leşinat în îmbulzeală, la protestul AUR din Iaşi

România s-a născut la Iaşi. A fost sărbătoare astăzi în Capitala Moldovei, umbrită însă de mai mulţi simpatizanţi AUR. În frunte cu liderul partidului AUR, protestarii au huiduit autorităţile locale, atât în timpul ceremoniei militare, cât şi în timpul slujbelor religioase.







La Iaşi, Ziua Principatelor Române a fost sărbătorită cu paradă militară, concerte de muzică populară şi mâncare. "Am venit chiar de la facultate, am avut examen şi am ales să vin aici sp sărbătoresc", spune o fată.







Unire cu scandal la Iaşi







Aproape 3.000 de persoane au participat la festivităţile din Piaţa Unirii din Iaşi. După ce și-au dat mână cu mână în horă, au rămas aici pentru a petrece în continuare la spectacolul de muzică folclorică.







Ziua nu a fost ratată nici de politicieni. Membrii și simpatizanții AUR s-au adunat în Piața Unirii pentru a protesta. George Simion a profitat de ocazie pentru a lansa săgeţi liderilor locali. După ce şi-a terminat discursul, a plecat în grabă spre Capitală, lăsând protestatarii să mărşăluiască prin oraş.







"Au fraudat alegerile, le-au comasat şi pentru că nu au ieşit cum au vrut ei le-au anulat abuziv şi acum vor să le repete, la fel de abuziv. Noi vom veni indiferent dacă se opune unul şi altul, indiferent dacă creează diferite diversiuni şi minciuni cum a făcut Primarul Iaşului", a declarat George Simion, liderul AUR.







"Nu sunt oameni răi, sunt intoxicaţi. Aş pune o întrebare pentru toţi conducătorii, unde vă este conducătorul? V-a lasat aici să strigaţi singuri. România s-a creat prin unire şi nu dezbinare. Nu au nimic de-a face cu simbolurile naţionale", susţine Mihai Chirica, primarul din Iaşi.







Şi preoţii au făcut apel la pace: "Dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu şi că Dumnezeu lucrează împreună cu poporul, vă îndemn să faceţi linişte".







Unei femei i s-a făcut rău







În timp ce unii se bucurau de atmosferă şi jucau hora, alţii s-au îmbrâncit cu forţele de ordine pentru a rupe gardurile. În îmbulzeala creată, unei femei i s-a făcut rău și a leșinat în mulțime. "Aduceţi o ambulanţă. Aduceţi salvarea până nu moare! Trădătorilor!", strigau martorii.







În jur de 2.000 de persoane au luat parte la protest, iar traficul din centrul oraşului a fost blocat, transmite observatornews.ro