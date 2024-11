Agresor sexual reţinut abia după cinci luni de la fapta sa. Victima a depus plângere imediat după incident

Un bărbat în vârstă de 23 de ani este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri și agresiune sexuală, potrivit Poliției Capitalei, după ce o femeie de 22 de ani a acuzat în vară că ar fi pipăit-o și încercat să o dezbrace, în timp ce aștepta singură într-o stație de tramvai din Sectorul 1. Individul, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, a fost reținut marți, 12 noiembrie, și plasat ulterior sub control judiciar pentru 60 de zile.







Cercetările au fost declanșate la data de 11 iulie 2024, când polițiștii Secției 1 Poliție au fost sesizați de către o tânără că ar fi fost victima unei infracțiuni de natură sexuală, ce a reieșit ulterior și din investigațiile autorităților: „La data de 1 iulie a.c., în jurul orei 22.30, în timp ce tânăra se afla într-o stație de transport în comun, situată în incinta unui pasaj din Sectorul 1, un bărbat ar fi săvârșit prin constrângere, acte de natură sexuală și ar fi atins-o într-o zonă intimă, încercând să-i scoată un obiect vestimentar. Totodată, în aceeași împrejurare, aflându-se într- un loc public, bărbatul ar fi săvârșit acte de exhibiționism", a informat Poliția Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, tânăra a reclamat că în timp ce se afla în stația de STB din pasajul Victoriei un individ a venit și a pipăit-o pe sâni, apoi a încercat să îi dea jos rochia. Tânăra l-a împins și bărbatul s-a îndepărtat, conform digi24.ro







Conform surselor citate, agresorul s-ar fi dus după ea și ar fi început să se masturbeze. Din activitățile desfășurate, a reieșit că bănuitul, bărbatul de 23 de ani, mai are și alte antecedente:

• „la data de 26 iulie 2024, în jurul orei 12.00, în timp ce se afla în stația de transport în comun, menționată anterior, bănuitul ar fi săvârșit acte de exhibiționism, în prezența unui femei, provocând indignarea acesteia.

• în cursul zilei de 9 noiembrie 2024, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla în același loc, bănuitul ar fi săvârșit, din nou, astfel de acte. Și în această situație, actele ar fi fost comise în prezența altei femei”, adaugă polițiștii.

Bărbatul este sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost reținut inițial 24 de ore. Cercetările sunt continuate de către Secția 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și agresiune sexuală.