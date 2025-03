Alertă în mai multe județe din țară, după izbucnirea mai multor incendii de vegetație

Pompierii militari, alături de angajați ai ocoalelor silvice și echipe din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, cu sprijin sprijinit aerian din partea aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naționale, interveneau, sâmbătă, pentru limitarea mai multor incendii de vegetație și forestiere, în peste 20 de localități, informează Antena 3 CNN.







Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, intervențiile au loc în județele Hunedoara, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Vâlcea şi Alba.







Suprafața totală afectată este de peste 500 de hectare, iar forțele din teren intervenind cu autospeciale de stingere și autospeciale de primă intervenție şi comandă, arată sursa citată.







"Pentru eficientizarea misiunilor de răspuns, în județul Hunedoara, intervenția se realizează şi din aer, cu o aeronavă Black Hawk, aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI. De asemenea, o aeronavă a Forțelor Aeriene Române din cadrul MApN a acționat în sprijinul forțelor de intervenție, pentru stingerea incendiilor de pădure din județul Caraș-Severin", se arată în comunicat.







IGSU le cere românilor să nu mai dea foc la vegetația uscată

IGSU precizează că misiunea forțelor de intervenție este una de durată şi extrem de dificilă, din cauza zonelor greu accesibile.







"Având în vedere numărul mare al incendiilor de vegetație înregistrate, precum şi suprafața considerabilă de teren afectată, facem apel la responsabilitate şi reamintim populației faptul că cetățenii dețin obligația de a respecta normele privind protecția mediului, care interzic arderea vegetației uscate.







Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei", se mai menționează în comunicat.







Raed Arafat: Au fost decese în anii trecuți din cauza incendiilor de vegetație provocate

"Ce s-a schimbat în ultimele ore este că trei case și o anexă din județul Alba au fost afectate la distanță una de cealaltă. Nu sunt locuite, sunt probabil case de vacanță, iar cu cât continuă oamenii să aprindă vegetația uscată ca să curețe terenurile, noi vom avea situații destul de serioase în toată țara. Am apelat în fiecare an și în acest an repetăm apelul să nu dea foc vegetației uscate.







Nu este o metodă corectă pentru a curăți terenurile, iar orice foc aprins poate să ucidă, poate să ajungă la case, cum s-a întâmplat acum în județul Alba și poate să producă pagube majore. Iar pentru noi, ca să intervenim, costurile sunt imense, ca oameni, mijloace aeriene.







Astăzi acționează și Ministerul Apărării și Inspectoratul de Aviație cu un avion militar sau două avioane militare și un elicopter. Mâine vom suplimenta și cu al doilea elicopter, dacă va fi nevoie, dar costurile sunt imense și nu se justifică acest mod de a aborda situația.