Alfred Bulai scapă de arestul preventiv. Va face arest la domiciliu

Sociologul Alfred Bulai, fost profesor la SNSPA și acuzat de procurori pentru agresarea sexuală a unor studente, va fi cercetat în arest la domiciliu.







Decizia a fost luată joi după-amiază de magistrați, după ce Bulai a contestat măsura arestului preventiv, dispusă de Judecătoria Sectorului 1 la cererea procurorilor.







Inculpatul a făcut infarct după arestarea preventivă și a fost transportat la spital, săptămâna trecută.







El a contestat măsura arestului preventiv de pe patul de spital.







"Desființează în întregime încheierea contestată și (...) respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul de urmărire penală nr. 7466/160/P/2024.

În baza art. 227 alin. (2) Cod procedură penală și art. 218 alin. (1) raportat la art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune luarea față de inculpatul BULAI ALFRED, a măsurii arestului la domiciliu, care se va executa la domiciliul din București, pe o durată de 23 de zile, de la data de 12.09.2024 până la 04.10.2024, inclusiv", se spune în documentul instanței de judecată, preluat de antena 3 CNN.ro







„În prezent, Bulai este internat la Spitalul Militar după ce a făcut infarct și este foarte posibil ca tocmai această situație să fi contat foarte mult pentru judecătorii care au decis să îl elibereze din arestul preventiv", a transmis aceeași sursă.







Sub măsura arestului la domiciliu, fostul profesor are obligația să se prezinte în fața organului de urmărire penală și a judecătorului de drepturi şi libertăți ori de câte ori este chemat și nu are voie să comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele vătămate și cu martorii din dosar.