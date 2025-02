Andrei Caramitru a fost chemat la Poliție. Se pare că Georgescu a depus plângere pentru o postare pe Facebook

Andrei Caramitru a ajuns la audieri, marți, la Inspectoratul de Poliție Ilfov. El a fost chemat într-un dosar de instigare publică, în urma unor postări de pe Facebook pentru care Călin Georgescu a depus plângere împotriva lui, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Andrei Caramitru are în acest moment calitatea de martor. El a fost luat de poliție de acasă.







Ajuns la IPJ Ilfov, el a declarat că a fost rugat să ajute cu o lucrare.







"Mi s-a spus că sunt martor într-o lucrare. Doar să vin să ajut la o lucrare, nu știu despre ce e vorba. Nu mi-au dat niciu detaliu, nu am primit nicio hârtie (citație - n.r.). Am venit de bunăvoie. Nu știu cu ce are legătură", a declarat Andrei Caramitru.