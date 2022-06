Aprecieri și ropote de aplauze dedicate avocatei Valerica Zamfir. "Model de urmat pentru toate generațiile!"

Ropote de aplauze au răsunat în holul Baroului Constanța într-un alt moment emoționant, și anume decernarea Premiului „Avocat Ion Theodorescu Valahu”, conferit anul acesta distinsei avocate Valerica Zamfir. „Un model de urmat pentru toate generațiile, așa cum veți rămâne în inimile noastre”, după cum a apreciat fostul decan, avocatul Ionel Hașotti.





„Conferim Premiul «Avocat Ion Theodorescu Valahu», aflat la a treia ediție, unei doamne avocat cu o vechime de 52 de ani în Baroul Constanța, Valerica Zamfir, o doamnă avocat ce reprezintă un reper pentru ceea ce înseamnă exercitarea profesiei de avocat cu demnitate. O îndrăgesc și îi transmit acest lucru în mod direct. Destăinui faptul că prima dată când am intrat într-o sală de judecată, în sala 4 de astăzi a Judecătoriei Constanța, am asistat la o confruntare între doamna avocat Zamfir și doamna avocat Cristea. Poate colegii cu mai multă experiență își amintesc ce frumoase erau pledoariile celor două colege și cât de mult aveam noi de învățat. Astăzi, Baroul Constanța conferă acest premiu doamnei avocat Zamfir pentru activitatea îndelungată, desfășurată cu devotament și rezultate deosebite, în dezvoltarea și apărarea profesiei de avocat în Constanța”, a declarat decanul Cătălin Filișan.





La rândul său, fostul decan Ionel Hașotti a rememorat momentele din tinerețe când alături de soția sa, avocat Doina Hașotti, deslușeau tainele profesiei de la somitățile în robă, printre care și avocat Valerica Zamfir. „Soția mea a fost prima stagiară a doamnei avocat Valerica Zamfir. Și eu eram avocat stagiar și maeștrii noștri se confruntau și închipuiți-vă ce confruntări erau la noi acasă, seara. Câștiga profesia de avocat! Doamna avocat m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Pentru că, atunci când mă confruntam cu dânsa, intram într-o stare de emulație teribilă și trebuia să răscolesc bibliotecile pentru a fi cât mai bine pregătit la proces. Era o atmosferă teribilă și eram emoționat, ca nu cumva să pierd sau să mă fac de râs. După toate procesele, doamna Zamfir zâmbea și mi-am dat seama, pe parcurs, că era zâmbetul condescendenței pentru tinerețea și năvălnicia mea. Ulterior, am colaborat în foarte multe procese și pe unde ajungeam noi, echipa de la Constanța, eram respectați. Ce m-a impresionat cel mai mult la doamna avocat Zamfir, în afară de pregătirea extraordinară, a fost devotamentul pentru clienți. Nu am întâlnit până acum un avocat atât de devotat, care este în stare să facă orice, din punct de vedere legal, să depună orice efort pentru a-și apăra clienții. Eram uimit de puterea de muncă fantastică pentru a-și pregăti dosarele, ani la rând. O să rămâneți, în inimile noastre, un model de urmat pentru toate generațiile, distinsă doamnă!”, a declarat avocatul Ionel Hașotti.



Valerica Zamfir: „Am iubit profesia de avocat, cu vocație și dăruire!”





Dar puterea de muncă, devotamentul și perseverența în a lupta cu toate armele legale, până la epuizarea tuturor căilor, nu au fost singurele calități pe care colegii avocați le-au rememorat. Rând pe rând, așa cum s-a întâmplat ani la rând, când veneau să-i ceară un sfat juridic, au împresurat-o cu flori și mulțumiri. „Mereu îmi voi aminti eleganța și prestanța pe care le aveați în sala de judecată, elocvența cu care vă susțineați pledoariile” sau „Stăteam la coadă pentru a ne consulta cu dumneaei, pentru a-i cere ajutorul și, cu răbdare ne ajuta pe toți”¬¬ – sunt câteva dintre cuvintele apreciative rostite la adresa avocatei Valerica Zamfir.











„Vă mulțumesc pentru distincția primită, sunt mândră de ea. Fără modestie, vă spun că am iubit profesia de avocat, m-am dedicat ei, cu mult respect pentru ceea ce înseamnă munca de avocat: cinste, perseverență, demnitate. Dacă aș fi la vârsta la care să-mi aleg profesia, tot profesia de avocat mi-aș alege. Am avut dosare grele, complexe, care au durat și 10 – 15 ani. Dosare în care oamenii erau acuzați de fapte condamnabile cu pedeapsa cu moartea, înainte de Revoluție, și, cu multă muncă, multă dedicație, am reușit să obțin achitarea, la Curtea Supremă. O muncă deosebită pentru oamenii sărmani, care poate nu aveau posibilitatea să-și angajeze avocat, am fost alături de ei până când s-a realizat respectarea drepturilor lor. Mi-am respectat cu devotament profesia, m-am implicat, am respectat Justiția, am lucrat zi și noapte pentru adevăr și litera legii”, a declarat avocat Valerica Zamfir.





Festivitățile s-au încheiat cu dezvelirea altoreliefului avocatului Ion Theodorescu, așezat în interiorul Baroului Constanța.