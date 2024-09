Avocat celebru, și-a băgat iubita în spital, pentru că i-a respins favorurile sexuale

Un avocat cunoscut este acuzat că și-a mutilat fosta iubită într-o cameră de hotel din Iași. Incidentul șocant s-a petrecut pe 17 septembrie 2024, iar bărbatul a fost dus la Institutul de Psihiatrie „Socola” în cătușe. Victima se află în stare gravă la spital, având multiple traumatisme.







Marți, 17 septembrie 2024, într-un hotel din Iași, Gabriela B., în vârstă de 34 de ani, a trecut prin momente dramatice: femeia a fost aproape omorâtă în bătaie de fostul său iubit, avocatul Dinu Șerban. În timp ce Gabriela a ajuns în stare gravă la spital, avocatul a ajuns încătușat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, potrivit cotidianului local Bună Ziua Iași.







Cei doi, care au avut o relație în urmă cu câțiva ani și au păstrat legătura. Marți seară, avocatul a venit la hotelul în care era cazată femeia sub pretextul de a petrece timp împreună, în jurul orei 22:00.







Lucrurile au degenerat rapid spre violență extremă, atunci când avocatul, care a înțeles greșit intențiile femeii, a încercat să o abuzeze sexual. După ce a fost refuzat, bărbatul a început să o agreseze cu brutalitate.







Ororile din camera de hotel







Gabriela B. lucrează în Franța și era venită în vizită în România la părinții săi, însă a preferat să stea la hotel.







„Ea a avut o relație cu avocatul Dinu Șerban, în urmă cu mai mulți ani. Au mai vorbit la telefon, dar nu a lăsat de înțeles că ar putea să mai existe relații intime între ei. Marți, în jurul orei 22:00-23:00, Dinu Șerban a zis că merge la ea, în camera de hotel, ca să bea o bere. A încercat să o violeze, aproape că a fost omorâtă în bătaie. La 112 au sunat cei de la recepție, ea a fost transportată la UPU de la Spitalul «Sf. Spiridon», iar el a fost luat de polițiști și dus la «Socola». Din ce a putut ea să vorbească cu polițiștii ajunși la «Spiridon», a spus că va depune plângere împotriva lui”, a declarat Luminița, mama victimei, potrivit sursei citate.







Gabriela B. este internată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, având multiple traumatisme faciale cauzate de agresiune. Părinții ei cer ca avocatul responsabil să fie tras la răspundere pentru faptele sale. Familia a fost șocată de starea în care au găsit camera de hotel în care s-a întâmplat totul.







„Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge. Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la «Socola». (...) Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor. Am vrea să nu mai vadă lumina zilei, dar știm că este o persoană influentă, vrem totuși să vadă toți cine este marele avocat Dinu Șerban.”, a povestit femeia.







Avocatul a ajuns încătușat la Socola







Dinu Șerban, care a manifestat un comportament violent și anormal, a fost dus de poliție la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pentru evaluare și tratament.







„La data de 17 septembrie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie de 34 de ani a fost agresată fizic de către un bărbat, într-un imobil din municipiul Iași. Din cercetări a rezultat că între cei doi a avut loc un conflict spontan, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic. Femeia a fost condusă la spital pentru îngrijiri medicale și s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Întrucât bărbatul avea un comportament agresiv și nefiresc, a fost condus la o unitate medicală de specialitate. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.







Nu este pentru prima dată când avocatul din Iași ajunge în fața polițiștilor, acesta a fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin din cauza unui loc de parcare, în 2019 și 2020. Mai exact, după o ceartă cu vecinul său, Dinu Șerban l-a atacat pe acesta cu un hârleț, lovindu-l în cap. Victima, care a suferit răni grave, a fost dusă la spital și a necesitat peste o săptămână de îngrijiri medicale.