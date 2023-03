Brigada Rutieră. Ambulanţă răsturnată în urma unui accident! Două persoane, transportate la spital

"Din primele date, conducătorul unei ambulanţe private, care se deplasa pe şoseaua Viilor, dinspre strada Năsăud către strada C. Istrati, la intersecţia cu strada Spătarul Preda a intrat în coliziune cu un alt autovehicul aflat în mişcare. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero", informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere a Capitalei.Două persoane, în vârstă de 70, respectiv 48 de ani - pacienta din ambulanţă şi asistenta, au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale."La acest moment traficul rutier în zonă se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor din cadrul Brigăzii Rutiere", arată sursa citată.