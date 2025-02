Caracatița șpăgii din Portul Constanța, destructurată cu ajutorul unui investigator sub acoperire

Scandalul șpăgilor din Portul Constanța se joacă la alt nivel! După o zi întreagă de percheziții și audieri la DNA București, procurorii care investighează acest scandal uriaș de corupție încearcă să îi convingă pe judecători că locul suspecților acuzați de plata sau de promisiunea unor șpăgi uriașe de milioane de euro, este în spatele gratiilor și că ei trebuie să rămână, cel puțin pentru următoarele 30 de zile, în arestul poliției.



„Este un dosar pornit acum un an de zile, după părerea mea, cel mai de impact dosar pe care l-am avut la nivel de conținut. Avem zeci de persoane și cred că, măcar pentru ultimii 20 de ani, am făcut curățenie în Portul Constanța. E o mare vulnerabilitate, pentru că, așa cum am perceput noi ca urmare a acestui dosar, e vorba de rețele care aparent nu se înțeleg, dar de fapt se înțeleg complet, și scopul e unul singur: să facă bani. Asta înseamnă că beneficiază și de paliere de protecție”, a declarat Marius Voineag, procuror-șef DNA.



Anchetatorii spun că dețin probe solide prin care să dovedească vinovăția celor care ar merita să ajungă după gratii. Mai exact, pe lângă înscrisuri și înregistrări video, procurorii anticorupție au apelat la un investigator sub acoperire, despre care susțin că ar fi primit șpăgile de zeci de mii de euro de la oamenii de afaceri. De fiecare dată, investigatorul relata detalii despre încercarea de corupere a funcționarilor, apoi preda banii Direcției Naționale Anticorupție, transformându-i astfel în probe ale acuzării.



Cel puțin 300.000 de euro, bani marcați, s-ar fi tranzacționat pentru obținerea de beneficii, terenuri în portul Constanța, contracte de mentenanță sau servicii.



Concret, ceea ce procurorii numesc „Rețeaua din Portul Constanţa” a căzut după ce oamenii legii au infiltrat un investigator sub acoperire cu identitate atribuită. Astfel, ar fi vorba de investigatorul cu identitatea atribuită Dima Alexandru Cristian, care făcea parte din cabinetul directorului general, Mihai Teodorescu şi fusese transferat de la Bucureşti în vara anului 2024, la Constanţa.



Directori, oameni de afaceri și politici, acuzați de fapte de corupție



Așadar, din vara anului 2024 au început să fie adunate probe iar luni, 24 februarie 2025, „buboiul” s-a spart! După ce procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) au efectuat luni percheziții ample în birourile funcționarilor de la Administrația Portului Maritim Constanța, dar și la locuințele unor persoane suspecte, procurorii au cerut arestarea preventivă a mai multora dintre ele fiind acuzate de dare și luare de mită, dar și de abuz în serviciu sau trafic de influență.



Potrivit ordonanţei, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, începând cu data de 24 februarie 2025, următorii inculpaţi:



- Florin Laurenţiu Chirilă, director Direcția Tehnică în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;



- George Gabriel Vişan, director Comercial în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;



- Cătălin Viorel Cristea, consilier al directorului general al C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni) și complicitate la dare de mită (3 infracțiuni din care 2 în formă continuată);



- Luciana Izabel Mocanu, funcționar în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;



- Ion Dumitrache, șeful Organizației Municipale a PSD Constanța, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită și infracțiunii constând în fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;



- Ionuţ Voinescu, ofiţer de poliţie în cadrul Gărzii de Coastă, pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită și efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană și



- 12 persoane fizice fără calitate specială, oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită sau complicitate la dare de mită.



La închiderea ediţiei, cei 17 inculpați menționați anterior urmau să fie prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București.



Totodată, Ion Dumitrache urma să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel București, într-o cauză disjunsă din prezentul dosar.



Șpăgi promise de aproximativ șase milioane de euro



De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de inculpaţii Emil Sorin Banias, director Sucursale în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită şi Otilia Ifimov, funcționar în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Tot în această speţă, s-a dispus de procurori luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 24 februarie 2025, față de inculpații: Floarea Isarev, șef serviciu Licențe și Autorizări în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită; Mihaela Alina Stăetu, Sergiu Ionuţ Brătulescu, Ana Maria Soare, funcționari în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită; trei persoane fizice fără calitate specială, reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită.



În plus, se continuă cercetările față de alte 11 persoane suspecte în dosar dar şi fată de opt societăţi comerciale: S.C. JT TERMINAL CONSTANȚA S.R.L., S.C. BOSKALIS S.R.L., S.C. SEA CONTAINER SERVICES S.R.L., SC ALMATRANS SRL, VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM - SUCURSALA CONSTANȚA, S.C. ABC VAL S.R.L., S.C. ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L., S.C. BETOANE și PREFABRICATE S.R.L., pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită sau complicitate la dare de mită.



Din documentele prezentate instanței de judecată, reiese că, în perioada 2024 - 2025, mai mulți oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale ar fi promis și ar fi remis funcționarilor publici menționați anterior sume de bani cuprinse între 2.000 de euro și 100.000 de euro, precum și alte bunuri, pentru a le oferi susținere și pentru a fi ajutați să își dezvolte afacerile pe care le desfășoară în zona Portului Constanța.



Potrivit anchetatorilor, sumele de bani ce ar fi fost primite cu titlul de mită de către funcționarii publici sunt de aproximativ 350.000 de euro.



Pe de altă parte, sumele de bani ce ar fi fost promise de către oamenii de afaceri, în contextul menționat anterior, sunt estimate la aproximativ 6.000.000 de euro, la acest moment al cercetărilor.