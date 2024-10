Câtă inconștiență! Un bărbat și-a lăsat copiii în vârstă de 10 și 12 ani să conducă o mașină

Un bărbat de 34 de ani din localitatea dâmboviţeană Cojasca a fost reţinut după ce a dat maşina copiilor săi, în vârstă de 10 şi 12 ani, să o conducă, a informat IPJ Dâmboviţa.„Tatăl minorilor care au condus un autovehicul cu 157 km/h a fost reţinut. La data de 30 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte - Biroul Rutier, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au continuat cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere. Astfel, faţă de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, domiciliat în comuna Cojasca, a fost dispusă măsura reţinerii pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore”, precizează IPJ Dâmboviţa, potrivit Agerpres.Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada februarie-august 2024, în repetate rânduri, bănuitul ar fi încredinţat un autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice de către copiii săi minori în vârstă de 10 ani, respectiv, 12 ani. „Pe parcursul zilei de 31 octombrie, bărbatul va fi prezentat magistraţilor cu propunere legală. Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz”, mai anunţă IPJ Dâmboviţa.Sursa foto: Digi24