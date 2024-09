Caz șocant, la Constanța! Un bebeluș a murit după ce ar fi fost bătut de mama lui

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au în lucru un dosar ce vizează împrejurările în care un bebeluș a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la scurt timp după ce a fost adus de părinți. Din primele cercetări, se pare că acesta ar fi decedat după ce ar fi fost bătut de mama lui.







Mai exact, copilul avea doar două luni și prezenta multiple leziuni pe corp, ce ar putea fi semne ale violenței domestice.



Potrivit Roxanei Dinu, reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, cazul minorului a intrat în atenția instituției la data de 23 septembrie, în urma unei sesizări primite la Numărul Unic Național 119, „Telefonul Copilului”, din partea medicului de gardă de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului, care a anunțat o posibilă situație de violență asupra copilului. Acesta a sesizat și organele de poliție.



„Conform informațiilor pe care le deținem, ambulanța a fost solicitată in data de 23 septembrie 2024, în jurul orei 17:30, pentru sugarul care intrase în stop cardio-respirator. Pacientul a fost intubat și transportat la unitatea sanitară menționată anterior, unde a fost internat în Secția de Terapie Intensivă pentru Copii. Acolo, i-au fost stabilite diagnostice specifice, care ar putea indica prezența unor traumatisme rezultate dintr-o posibilă situație de violență”, a transmis Roxana Dinu.



După primirea sesizării, echipa mobilă DGASPC s-a deplasat la fața locului pentru evaluarea situației minorului. Potrivit declarațiilor oferite membrilor echipei mobile de către mama minorului și concubinul acesteia, cei doi au afirmat că nu aveau cunoștință de semnele de violență identificate la sugar de către personalul medical.



Echipa care a efectuat verificările specifice în acest caz a concluzionat necesitatea instituirii unei măsuri de protecție specială pentru respectivul copil, imediat cum starea acestuia de sănătate se îmbunătățea iar personalul medical se pronunța cu privire la externare.



Din nefericire, sugarul a murit ziua următoare, respectiv în data de 24 septembrie.



Mama copilului decedat nu este pentru prima dată în vizorul autorităților locale. Aceasta mai are un copil, în vârstă de un an și șase luni, care în iunie 2023 a fost preluat de către un asistent maternal al DGASPC.



„Motivul preluării din unitatea medicală a fost același, respectiv multiple probleme de sănătate cauzate de o îngrijire necorespunzătoare. În speță, anul trecut, imediat după eveniment, s-a deschis un dosar penal de către organele competente, care în prezent se află în stadiul de cercetare”, a mai declarat Roxana Dinu, pentru Cuget Liber.