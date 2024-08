Constănțean dispărut în Anglia. Nu mai răspunde la telefon de trei săptămâni

Luni, 12 august, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța au fost sesizați cu privire la dispariția lui Iulian Coteț, în vârstă de 38 de ani.Potrivit informațiilor din dosar, bărbatul locuiește în Anglia și nu a mai putut fi contactat telefonic din data de 28 iulie.Iulian Coteț are 1,75 metri înălțime, aproximativ 80 de kilograme, păr șaten, ochi căprui, ten deschis. Pe brațul drept are un tatuaj reprezentând un vultur, iar pe obrazul drept are o cicatrice.Persanele care l-au văzut sau au informații referitoare la acest bărbat sunt rugate să contacteze autoritățile, la numărul unic 112, sau să apeleze Dispeceratul PIJ, la numărul de telefon 0241.611.364.