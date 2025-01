Copii cu dizabilităţi încuiaţi în camere cu zăvor şi trataţi cu medicamente expirate, în centre de îngrijire

63 de copii cu dizabilități au fost descoperiți în patru centre de îngrijire din județul Mureș. Legea prevede plasarea lor în familii. Ei erau ținuți în condiții insalubre și erau mai mulți decât numărul de paturi, transmite Europa Liberă România.







Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice (CRJ) și Consiliului de Monitorizare au făcut sâmbătă dimineața un control inopinat la patru centre de plasament din Târgul Mureș. Toate aparțin Direcției Generale de Asistența și Protecția Copilului Mureș.







Ei au descoperit în cele patru centre de plasament 63 de copii cu dizabilități (61 în centre și 2 internați în spital) instituționalizați. Capacitatea pentru care centrele au primit licențele inițiale era de 51 de beneficiari.







Licențele expiraseră din 2 și 4 decembrie 2024.







Printre neregulile constatate de inspectori sunt:







• Copiii cu vârste între 3-7 ani nu erau în grija asistenților maternali profesioniști, așa cum prevede legea.

• Din lipsă de personal, într-unul dintre centre, opt copii erau închiși în dormitoare, cu zăvoare puse pe exteriorul ușilor, ca să nu poată ieși din camere. Conform comunicatului CRJ, „personalul de serviciu ne-a comunicat că a apelat la această modalitate din lipsă de personal”.

• Medicamentele din două dintre centre erau expirate.

• În toate cele patru centre, condițiile de viață și îngrijire nu corespund standardelor legale. Într-un dormitor, erau 9 copii, camerele erau fără uși, spațiile – insalubre, saltele erau îmbrăcate în plastic, iar paturile – inadecvate ca mărime

• Într-unul dintre centre, era un focar de varicelă. Cinci copii diagnosticați nu erau izolați de ceilalți copii instituționalizați.

• Copiii cu dizabilități nu beneficiază de servicii de kinetoterapie deși specialiștii spun că lipsa recuperării le poate pune viața în pericol.







Georgiana Pascu, directoarea Centrului de Resurse Juridice, declară că problemele au fost observate de multă vreme și aduse la cunoștința autorităților.







Pe lângă supraaglomerare, lipsa igienei, a alimentației adecvate sau a accesului la servicii medicale, lipsa activităţilor şi a recuperării copiilor, reprezentanții CRJ au descoperit o instituţionalizare forţată - cele mai multe familii nu au fost consiliate anterior preluării şi li s-a restricţionat dreptul de a-şi vizita copiii.







„Standardele minime de cazare, cum ar fi schimbarea săptămânală a lenjeriei și igienizarea periodică a hainelor nu sunt respectate. Copiii sunt spălați rar, folosindu-se bureți murdari, scutecele nu sunt schimbate regulat, iar hainele, lenjeria de pat și prosoapele sunt uzate și murdare. Starea de sănătate a copiilor este îngrijorătoare, iar serviciile de îngrijire sunt de calitate scăzută”, scrie în comunicatul CRJ.







„În fişele copiilor de prezentare la camera de urgenţă a Spitalului judeţean / Spitalului de urgenţă Tg. Mureş apar menţiuni referitoare la internarea fără aparţinător a copiilor sau prezentarea doar în regim de urgenţă şi nu pentru consult de specialitate. Pentru mai mulţi copii, medicii de urgenţă au consemnat la internare, malnutriţie şi deshidratare severă”, mai arată organizaţia.







Reprezentanții ONG-ului de monitorizare spun că cele patru centre au un buget anual de aproximativ 1 milion de euro, dar nimeni nu monitorizează cu exactitate cum sunt cheltuiți banii.







La finalul lui 2024, CRJ a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura Târgu Mureș, și intenționează să prezinte situația din cele patru cămine și Parchetului General.







Europa Liberă l-a contactat pe purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș care a spus că instituția a luat act de sesizările CRJ și că va cere verificări la cele patru centre.







Fosta ministră a Familiei, Natalia Intotero, a declarat sâmbătă, pentru Europa Liberă că nu a primit niciun fel de sesizare până la finalizarea mandatului său, în decembrie anul trecut, despre neregulile de la Târgu Mureș. S-a arătat revoltată de ceea ce au găsit organizațiile nonguvernamentale în centrele de copii.







Iar Rareș Achiriloaoie, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului (ANPDC), a declarat pentru ziarul „Libertatea” că, în ultimul an, niciun control nu a fost făcut în aceste centre: „eu, personal, am fost anul trecut în 28 de județe în vizită inopinată. Corpul de Control a efectuat 12 controale anul trecut. În Târgu Mureș, în Mureș, în 2024 nu am ajuns nici eu și nici colegii de la Corp Control”, a precizat președintele ANPDCA.