Copil de un an și părinții săi, la spital după ce tatăl a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un copac

Un copil în vârstă de un an și părinții săi, o femeie de 31 de ani și un bărbat de 36 de ani, au ajuns la spital, duminică dimineața, după ce autoutilitara condusă de tată a părăsit drumul, în Brusturi, pe DN 15C, și a lovit un copac. Mama a fost scoasă de echipajele ISU Neamț, fiind încarcerată.Pompierii din cadrul ISU Neamț au intervenit, duminică dimineața, în comuna Brusturi la un accident rutier produs pe DN 15C. O autoutilitară în care se aflau doi adulți și un copil a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.La sosirea forțelor de intervenție, șoferul și copilul în vârstă de 1 an erau în afara autovehiculului, iar femeia era încarcerată.Pompierii au descarcerat victima și au predat-o în stare stabilă unui echipaj SAJ.Toate victimele, un bărbat de 36 de ani, o femeie de 31 de ani și copilul lor, în vârstă de un an, au fost transportate de echipajele SAJ și SMURD la spital, relatează observatornews.roPolițiștii urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul.