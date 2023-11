Copil prins sub roțile unui tramvai, în fața mamei: Intervenție de urgență a pompierilor

Un copil de 10 ani a rămas, vineri seara, prins sub roțile unui tramvai, în Oradea. Pompierii intervin pentru salvarea copilului, anunță news.ro.







“La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu autospeciale de primă intervenție, autospeciala de descarcerare grea, echipajul de Terapie Intensivă al SMURD Oradea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean cu medic de urgență”, transmite ISU Bihor.







Copilul este conștient. Băiatul era însoțit de mama acestuia, care a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului.







Vatmanul tramvaiului care l-a lovit pe copil a povestit cum s-a petrecut totul.

„Femeia ținea copilul în brațe. Femeia respectivă a trecut prin loc nepermis, printre mașini. Am auzit cum claxonează mașinile. În momentul respectiv am tras frâna maxim și am văzut doar negru în fața ochilor, trezindu-mă cu ei în fața tramvaiului. Am pus frână cât am putut de repede, am încercat să acționez frâna cât de repede am putut”, a spus bărbatul.