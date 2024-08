Cum a reușit condamnatul cu 8 clase să se infiltreze în Poliție

Cazul şocant al unui condamnat care a lucrat sub acoperire în poliţie mai bine de un an demonstrează complicităţile din Poliţia Prahova. Bărbatul nu a fost reţinut şi arestat la sesizarea vreunui poliţist din structură. Nişte oameni simpli, care-i ceruseră ajutorul ştiind că e om al legii, au fost cei care i-au făcut plângere. La percheziţia informatică, în telefonul falsului poliţist, au fost găsite fotografii făcute în secţia de poliţie, cu documente nedestinate publicităţii din dosare penale, dar şi cu el îmbrăcat în uniformă de poliţist.







Povestea polițistului fals care s-a infiltrat ani de zile într-o secție din Ploiești. Făcea escrocherii, dar lucra și la dosare penale.







El este Costin Oprea. Are 25 de ani şi e deja celebru. A făcut de râs o instituţie întreagă pentru că a demonstrat că un condamnat se poate infiltra printre poliţişti, în birourile lor, la acţiuni, la interogatorii, la razii, să ancheteze un furt sau să intervină la conflicte, relatează antena 3.ro







Într-o fotografie făcută în birou, Costin Oprea nu doar că are vesta tactică de poliţie pe el. În stânga ecranului, pe panou, se văd pozele suspecţilor din dosarele penale.







Costin Oprea are doar 8 clase şi anul trecut a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins de adevăraţii poliţişti conducând fără permis. Nimeni, niciun poliţist din toţi cei cu care a interacţionat pe durata „colaborării" nu l-a verificat să vadă dacă bărbatul care se prezenta a fi de la fostul „doi şi-un sfert” era într-adevăr spion al Ministerului Afacerilor Interne. Cei care l-au dat în vileag au fost doi consăteni cărora Costin Oprea le-a promis că-i ajută.







„Ne-a zis maică-sa prima dată că băiatul ei e poliţist, noi l-am felicitat”, a declarat pentru Antena 3 CNN una dintre victimele polițistului fals.







Tânărul le promisese în decembrie 2022 că-i ajută să le găsească un avocat bun pentru un proces civil.







„Aşa s-a recomandat, că este poliţist la IPJ Prahova. Şi noi am considerat că dacă este cu aşa ceva poate are vreun domn avocat şi ne poate face şi nouă, o nouă expertiză. A zis: Am pe cineva, dar trebuie să dau suma asta de 5000 de lei şi pe urmă stăm de vorbă”, a spus una dintre victimele lui Costin Oprea.







Costin Oprea a mai cerut 2500 de lei, spune femeia. Oamenii n-au văzut nici avocatul, nici expertiza şi nici pe Costin Oprea nu l-au mai găsit. După mai bine de un an de la tocmirea bărbatului, oamenii s-au dus să-l caute la poliţie.

„Aici, la postul de poliţie, am aflat că nu este poliţist. Am rămas şi noi miraţi. Vă daţi seama, ce puteam să mai zicem.







Ne-am dus, am făcut plângere pe Vasile Lupu şi de-acolo am fost chemaţi să spunem ce s-a întâmplat”, a mai spus victima.







Până la percheziţiile făcute pe 20 august, Costin Oprea le-a dat oamenilor banii înapoi, în tranşe.







„A avut maică-sa o maşină de cusut. Mi-a spus s-o vând şi să-mi opresc banii”, a precizat victima.







Acasă la el, la percheziţii, adevăraţii poliţişti au găsit o întreagă recuzită de poliţie. Iar în telefon, bărbatul avea fotografii făcute în secţia de poliţie, cu documente nedestinate publicităţii din dosare penale.







Consătenii lui Costin Oprea şi-au retras plângerea pentru înşelăciune, dar rămân celelalte acuzaţii de uzurpare de calităţi oficiale şi instigare la abuz în serviciu. Şi mai rămâne şi ruşinea pe Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.