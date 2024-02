CUTREMUR LA DNA CONSTANȚA! Cinci procurori au solicitat încetarea activității după ce Mihai Stanciu a fost delegat ca șef al instituției. "Voi forma o nouă echipă"

Astfel, procurorii Andrei Bodean (șeful ST schimbat de Voineag cu Stanciu), Vasile Abagiu, Ciprian Bodu, Constantin Conortos, Dan Haralambie au cerut delegarea la o altă instituție, iar procurorul Sorin Constantinescu (fost șef al ST Constanța înaintea lui Bodean) și-a depus cererea de pensionare.



Contactat de Cuget Liber, Andrei Bodean a confirmat informația și a declarat că nu şi-a înaintat demisia din funcţia de procuror așa cum a apărut în spațiul public, ci a solicitat încetarea activităţii în cadrul DNA Constanţa. De asemenea, a confirmat că împreună cu el au solicitat încetarea activităţii şi ceilalţi procurori din cadrul DNA Constanţa.







Contactat telefonic, noul procuror șef al DNA Constanța, Mihai Stanciu, a confirmat situația existentă dar a precizat că procurorii, care au cerut delegarea la o altă instituție, vor rămâne la DNA Constanța până la data de 7 mai 2024.







"Respect decizia colegilor mei, care au invocat o serie de nemulţumiri ce s-au acumulat în ultimul an şi care au culminat cu venirea unei persoane din afara instituţiei. Din ce am perceput eu nu este o decizie la adresa mea, avem o relație de colegialitate. Primirea mea la conducerea instituției a fost una normală, decizia lor nu are legătură cu persoana mea, motiv pentru care, au și cerut încetarea activității în cadrul acestei instituții la data de 7 Mai 2024, pentru a avea timp să formez o nouă echipă dar și pentru ca dosarele aflate în lucru să nu rămână nesoluționate. Voi avea discuții cu alți colegi de la alte Parchete pentru a forma o nouă echipă, pentru a da un restart instituției", a declarat procurorul şef al DNA Constanţa, Mihai Stanciu, pentru Cuget Liber.







Reamintim că, la data de 6 februarie 2024, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea în funcția de procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a lui Stanciu Mihai Alexandru, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.



Potrivit CSM, au fost 3 voturi „DA“ și 2 voturi „NU“!



Mandatul este valabil începând cu data de 23.02.2024, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.



Mihai Stanciu (36 de ani) a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2006-2010), a făcut un master la Universitatea ”Nicolae Titulescu”, a urmat cursurile Institutului Național al Magistraturii în 2010-2012 și a devenit doctor în ordine publică și siguranță națională la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București (2015-2018), cu teza ”Rolul procurorului în luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu”.



Conform declarației de avere, Mihai Stanciu are un apartament de 77 mp cumpărat în 2019 împreună cu soția, Felicia Stanciu, două mașini (un Kya Rio și un Hyundai Tucson, fabricate în 2012, respectiv 2016), a vândut un apartament în 2022, în valoare de 64.000 de euro către o persoană fizică, Vera Ciobanu, și are două credite în valoare totală de peste 500.000 de lei (unul a fost scadent în 2022, altul în 2025).



Soția este administrator la SC Alltrade Serv SRL și împreună cu Mihai Stanciu a realizat venituri și din închirierea de imobile (el aproximativ 10.000 de lei, ea în jur de 55.000 de lei, conform declarației completate în iunie 2022).

Situație fără precedent la Constanța! Mai mulți procurori din cadrul DNA Constanța au solicitat încetarea activității în cadrul acestei instituții după ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecătoriei Constanța.